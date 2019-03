Il Var lancia il Porto ai quarti di Champions La Roma deve arrendersi nei supplementari

Viaggio nelle città sostenibili. Il polo della moda per rilanciare NoVara : E' nei nuovi mille posti di lavoro legati al nuovo polo della moda che dovrebbero rilanciare l'economia della città che Alessandro Canelli il sindaco di Novara, punta per il futuro sostenibile della ...

Pioli si sbilancia : 'Troppa Var' - : La 'girandola' del Var premia la Fiorentina, che strappa contro l'Inter al 101' un 3-3 più utile per il morale e per l'orgoglio che per la classifica. Ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli esalta il cuore della squadra, ma parla anche dell'episodio decisivo, il fallo di mano fischiato a D'Ambrosio: 'È stata una partita piena di episodi, abbiamo giocato poco e visto ...

Luxottica lancia smart shopper : si può proVare qualunque occhiale : Roma, 23 feb., askanews, - Una postazione virtuale, un vero e proprio smart shopper digitale che consente ai clienti Luxottica di indossare in maniera realistica qualsiasi modello di occhiale in ...

Superbike - GP Australia 2019 : AlVaro Bautista lancia il guanto di sfida a Rea. Melandri a caccia di rivincite : 4.445 km, 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra: sono queste le caratteristiche di uno dei circuiti più affascinanti del calendario 2019 del Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Phillip Island (Australia), laddove tutto avrà inizio tra le derivate di serie in questo weekend e dove si vorrà porre fine ad un’egemonia duratura: il regno di Jonathan Rea. Il nord-irlandese è stato senza se e senza ma il dominatore della categoria nelle ...

F1 - Bottas lancia il guanto di sfida a Hamilton : “partiamo tutti da zero - darò tutto per proVare a vincere” : Presente al lancio ufficiale della nuova Mercedes, il pilota finlandese ha espresso le proprie sensazioni sulla W10 Una prima presa di confidenza con la W10 l’ha già avuta, guidandola per poco meno di 3 km questa mattina sul circuito di Silverstone. Valtteri Bottas dunque ha cominciato a conoscere la nuova Mercedes, portandola per la prima volta in pista prima del lancio ufficiale. Ph. sito Mercedes Interrogato a margine della ...

Netflix - lanciata petizione per salVare serie Daredevil : Ciò che rende l'ingresso della Disney nel mondo dello streaming ancora di più interessante è la chiusura dell'acquisizione di Century Fox da parte della Disney, che dovrebbe avvenire all'inizio del ...

Tragedia Sala - lanciata una colletta per ritroVare il pilota : SPORTMEDIASET CALCIO Emiliano Sala, il saluto del mondo del calcio Emiliano Sala, il saluto del mondo del calcio Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Brescia-FerencVaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight : Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei Lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta. Nel ...

Iva Zanicchi lancia un’appello fatemi ritroVare la palma d’oro di Sanremo : Sui social con un video la cantante Iva Zanicchi lancia un’appello: «Mi hanno rubato il premio con il quale ho vinto a Sanremo». La cantante racconta di essere stata derubata della “palma d’oro”, il riconoscimento che la vide come protagonista vincitrice con la canzone “Zingara” del Festival di Sanremo. La Zanicchi spiega che il valore economico del premio è nullo, mentre quello affettivo per lei è inestimabile. «Pensate tra ...

Calabria - Mazzuca - Unindustria - : "Rilanciare infrastrutture per risolleVare economia" - : 'I dati appena presentati dal Centro Studi di Confindustria purtroppo non sono positivi e non lasciano intravedere niente di buono per il 2019. Registriamo dati negativi sulla produzione industriale, ...

Serie C - Schiavi e Buzzegoli lanciano il NoVara : 2-0 all'Arzachena. Il Pontedera supera l'Albissola nel recupero : Novara - Quattordicesimo risultato utile per il Novara che, al Piola, supera 2-0 l' Arzachena . Primo tempo, molto equilibrato e chiuso sullo 0-0. Poche le occasioni degne di nota da ambo le parti: da ...