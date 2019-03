Il pulsante per ripetere un brano di Spotify sta per tornare al suo posto

IBM Studios - cuore pulsante per accelerare la trasformazione digitale in Italia : Quattromila metri quadrati, con dieci ambienti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni di intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing: questo il biglietto da visita del nuovo IBM Studios, lo spazio di Piazza Gae Aulenti a Milano, realizzato dall’architetto Michele De Lucchi, che aprirà le porte nella primavera del 2019 contribuendo ad accelerare la trasformazione ...

LoveSync - il pulsante per chiedere al partner di fare sesso : Per avere una sana vita sessuale di coppia serve davvero un bottone per il sesso? Secondo una startup statunitense la risposta è sì e, proprio per questo, ha lanciato una raccolta fondi su Kickstarter per finanziare LoveSync, un pulsante per uomini e donne eccitati che non riescono a fare la prima mossa con il partner. Qui non si tratta di avere una relazione extraconiugale o del sesso a pagamento, LoveSync è essenzialmente un sistema composto ...

Il pulsante “Perché vedo questa pubblicità” su Facebook? Da fine mese svelerà più informazioni : A partire da fine mese compariranno più informazioni nel pulsante “Perché visualizzo questa inserzione?” già associato agli annunci pubblicitari di Facebook. Chi l’ha notato saprà che è uno strumento per dare modo agli utenti di capire come gli inserzionisti usano i loro dati. Il pulsante è visibile nell’angolo in alto a destra di qualsiasi annuncio pubblicitario sulle pagine del social network, cliccando sui tre ...