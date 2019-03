Il Napoli stavolta è cinico | Milik e Fabian | 2-0 al Salisburgo primo tempo

ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Senza Insigneili gol li realizza e non se li mangia. La squadra di Ancelotti spreca poco davanti e dopo venti minuti è in vantaggio 2-0. Contro una squadra molto ben organizzata, che pressa alto, che si muove a memoria e che ha un evidente punto debole: vuole giocare il pallone in ogni parte del campo. Ed è questo punto debole che ilsfrutta. Recupera palloni e riparte. È la chiave del match. Match che ilgioca senza Insigne lasciato da Ancelotti in panchina.Ilcomincia bene. Poi, già all’ottavo, emerge il leit-motiv della partita. Ilperde palla in uscita, Mertens la serve aRuiz il cui tiro viene deviato in angolo.I gol È questione di minuti. Due. Al decimo, Zielinnski illumina e libera Mertens che vedenel corridoio di destra. I famosi tre tocchi, il polacco si libera del portiere in uscita e di destro ...

