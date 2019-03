E’ una Champions stupefacente | tra eliminazioni illustri e big che sognano | e se ci fosse

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il calcio è da sempre abituato ad offrire grandi emozioni, spesso inaspettate. Ancor di più in fasi di Coppa ad eliminazione diretta. In, però, spesso si è abituati a qualche sorpresa più verso la fine della competizione.Quest’anno, già a marzo la si può definire una annata sorprendente. Non bastasse l’incredibile eliminazione casalinga del Real per mano dell’Ajax, ieri sera ci si è messo anche il PSG, che – come da noi prospettato nel pomeriggio – è riuscito nell’impresa di replicare il disastro già vissuto a Barcellona due anni fa. Il Manchester United vince per 1-3, esulta e vola ai quarti.E dunque sono già 2 le big eliminate a metà torneo, a discapito di due compagini partite in seconda fascia. A questo punto, si aprono tantissimi scenari interessanti in attesa di capire come andranno a finire gli altri ottavi di finale. Sì, ...

