Dal carcere un aiuto alla città a Ragusa

La direttrice Nuzzacci passa Dal carcere di Bolzano a quello di Trento : Bolzano . Dopo 16 anni di servizio a Bolzano, la direttrice Anna Rita Nuzzacci sta per assumere la direzione della casa circondariale di Trento. Oggi il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha ...

La direttrice Nuzzacci passa Dal carcere di Bolzano a quello di Trento : Bolzano . Dopo 16 anni di servizio a Bolzano, la direttrice Anna Rita Nuzzacci sta per assumere la direzione della casa circondariale di Trento. Oggi il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha ...

Portogallo - detenuti tentano l'evasione Dal carcere durante Porto-Benfica : Approfittare di una partita che per la sua importanza ha paralizzato una nazione, per tentare di evadere dal carcere? Sì, è successo in Portogallo durante il clássico tra Porto e Benfica , prima della ...

L’Egitto ha rilasciato il fotoreporter Mahmoud Abu Zeid - in carcere Dal 2013 dopo aver seguito la repressione di una protesta al Cairo : L’Egitto ha rilasciato il fotoreporter Mahmoud Abu Zeid, conosciuto come “Shawkan”, che era in carcere dal 2013 quando era stato arrestato mentre documentava per l’agenzia di stampa inglese Demotix gli scontri tra le forze di sicurezza egiziane e i sostenitori

Formigoni scrive Dal carcere : "Amicizia e sostegno per me" : ... senza far mancare un singolare invito, che oggi appare come il riflesso della sua indomabile indole di attore e protagonista della politica. 'Vi prego di pubblicare, magari anche più di una volta, ...

Formigoni Dal carcere : 'Tanti messaggi - ringrazio tutti gli amici' : Roma, 28 feb., askanews, - Dal carcere milanese di Bollate, dove si trova da alcuni giorni dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri, l'ex presidente della Regione Lombardia ...

Formigoni Dal carcere : "Tanti messaggi - ringrazio tutti gli amici" : Roma, 28 feb., askanews, - Dal carcere milanese di Bollate, dove si trova da alcuni giorni dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri, l'ex presidente della Regione Lombardia ...

Formigoni scrive Dal carcere : 'Grazie a tutti gli amici' : Qui di seguito alcuni degli articoli pubblicati dal Foglio sulla vicenda Formigoni: incrementAdvImpression, 79,; Formigoni, la politica e quei 18 anni che valgono Chi è entrato nel carcere di Bollate?...

Formigoni scrive Dal carcere : “Grazie a tutti gli amici” : Sono le sue prima parole da quando, lo scorso venerdì, si è presentato spontaneamente al carcere di Bollate. Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, ha inviato una lettera al settimanale Tempi. Un semplice ringraziamento a tutti quelli che, in questi giorni gli hanno inviato

Formigoni e la lettera Dal carcere alla rivista «Tempi» : «Ringrazio tutti gli amici» : L’ex governatore detenuto da venerdì scorso a Bollate ha inviato una missiva scritta di suo pugno, con le cancellature fatte a biro: «Ho ricevuto lettere, telegrammi, cartoline, mail di sostegno e di stima»

Spoiler Che Dio ci aiuti 8^ puntata : il padre della novizia è uscito Dal carcere : La fiction 'Che Dio ci aiuti' giunta alla quinta stagione continua a ottenere record importanti per quanto riguardo il livello degli ascolti battendo la concorrenza della Mediaset. La serie vede come protagonista Elena Sofia Ricci la cui presenza risulta indispensabile all'occhio del pubblico; lo stesso discorso vale per altri attori tra cui spicca il nome di Gianmarco Saurino. Le anticipazioni del quindicesimo episodio dell'ottava puntata, ...

Trapani - detenuto rientra in carcere Dal permesso dopo aver ingoiato 4 telefonini : De Pasquale , SIPPE, : "riformare il sistema premiale dell'ordinamento penitenziario". La Polizia Penitenziaria del carcere di Trapani sventa il tentativo di un detenuto di portare all'interno del ...

Taranto - mafia ed estorsioni : 25 arresti. Pizzini Dal carcere per impartire gli ordini : Bottiglie molotov contro negozi e lidi balneari, spaccio di droghe nei paesi del Tarantino, banconote false prodotte e messe in circolo. Sono le principali accuse di un’indagine della Dda di Lecce e della procura di Taranto che hanno portato a 25 arresti nei confronti di presunti appartenenti a un gruppo criminale della Sacra Corona Unita, il cui boss impartiva ordini dal carcere ai suoi due luogotenenti attraverso l’uso di ...

Legittima difesa - Salvini in carcere Dall’imprenditore che sparò al ladro : «Se serve, pronto ad andare per lui da Mattarella». E avvisa i 5S: «Niente scherzi per l’ok alla Camera»