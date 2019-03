Che Dio ci aiuti 5 | anticipazioni ottava puntata la vendetta di Ginevra e l’aiuto di Nico

tvzap.kataweb

(Di giovedì 7 marzo 2019) Stabilmente sopra i 5 milioni di telespettatori la quinta stagione di Che Dio civiaggia verso la sua naturale conclusione ma ancora è incerto il destino della fiction e di un’eventuale sesta stagione per i tanti impegni di Elena Sofia Ricci. Giovedì 7 marzo in prima serata su Rai1 va in onda l’ottavo appuntamento che raccoglie le puntate 15 e 16.Che Dio ci5,episodio 15, Attenti al lupo Il primo episodio in onda il 7 marzo su Rai1 è intitolato Attenti al lupo. Lasi apre con le preoccupazioni di Suor Angela per: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, everrà in suo aiuto. I due non sono mai stati così vicini, così come agli occhi di Valentina sono troppo vicini Gabriele e Teodora. Azzurra intanto cerca delle soluzioni bizzarre per ...

neslimusic : “Ogni titolo una storia ogni storia un titolo” Questa la tracklist del mio album! E che Dio ci benedica, come in ba… - Pontifex_it : Se si crede in Dio si deve cercare di vivere la giustizia con tutti, secondo la regola d’oro: «Tutto quanto volete… - RaiTre : Nell'ultima puntata di #LessicoAmoroso due grandi sorprese, due partecipazioni straordinarie. @paolaturci, che cant… -