Alpinisti bloccati sul Monte Bianco | pericolo valanghe | sospesi i soccorsi

Montagna : in corso il recupero di 2 Alpinisti bloccati sul Monte Bianco : In corso intervento del Soccorso Alpino Valdostano in supporto al PGHM per il recupero di due alpinisti bloccati in vetta alla Tour Ronde, Monte Bianco, a quota 3.792 metri sul versante francese. Le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità non consentono l’impiego dell’elicottero: la squadra (composta da tre guide tecnici specializzati del Soccorso Alpino Valdostano, personale del Sagf e quattro soccorritori della Gendarmerie ...

