Tav | iniziato il vertice Salvini | ' Costa di più non farla'

Tav - iniziato il vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - Salvini : bisogna finire ciò che abbiamo iniziato. Analisi costi-benefici inviata a palazzo Chigi : «Sulla Tav c'è bisogno di finire quello che abbiamo cominciato, certo non perché ce lo dicono i francesi ma perché serve agli italiani. Stasera vedrò Toninelli e poi Di Maio...e poi gli dico che faremo»...

Salvini : 'La Tav? Bisogna terminare quello che abbiamo iniziato' : 'No a rimpasti, squadra che vince non si cambia, ma non ci fermiamo sugli allori, ora stiamo lavorando sull'economia'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la ...

Tav - Salvini : finire ciò che è iniziato : 21.50 "Sulla Tav c'è bisogno di finire quello che abbiamo cominciato, certo non perché ce lo dicono i francesi ma perché serve agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a "Porta a Porta". L'analisi costi-benefici sulla Tav "stanotte non dormirò per leggerla, anzi no, la leggo domani mattina", ha detto ancora Salvini. "Stasera vedrò prima Toninelli e poi Di Maio, poi le dirò cosa faremo...", ha ...

Tav - Salvini : si vada avanti - ma per M5s progetto non iniziato : 'Auspico che si vada avanti,, la Tav, fa bene all'economia italiana perché dimezza i costi di trasporto, fa bene all'ambiente', ha detto il ministro dell'Interno in visita oggi in Val di Susa.

Tav - 5S : cantiere Chiomonte mai iniziato : 14.20 Su Tav, i 5S, al contrario di Salvini, concordano:l'opera ancora non c'è. Il vicepremier Di Maio spiega: "il cantiere di Chiomonte non è un'opera incompiuta,è un mai iniziato". Per Patuanelli:"Salvini sa bene che non è stato scavato un solo centimetro,c'è solo un tunnel geognostico. Tav è una falsa priorità, semmai bisogna parlare della riapertura di tutte le linee regionali tagliate in passato". E Di Stefano,sottosegretario agli Esteri: ...

Salvini atteso a Chiomonte - Di Maio insiste : "Io non ci vado - lo scavo per la Tav non è mai iniziato" : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata. Nella zona ...

Siria - porTavoce : Iniziato ritiro truppe coalizione militare Usa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse