Napoli | stupro di gruppo | 24enne violentata nell' ascensore della stazione Circumvesuviana

(Di mercoledì 6 marzo 2019)da tre personeferroviadi San Giorgio a Cremano, in provincia di. Vittima unache ha denunciato lodidi cui è stata vittima oggi intorno alle 18. La ragazza, di Portici, è stata poi soccorsa e trasportata all'Ospedale Villa Betania.La giovane dopo la violenza subita era stata notata da alcuni viaggiatori seduta a una panchina con gli abiti strappati e in stato di shock: "Piangeva e diceva alla madre al telefono che era stata" hanno raccontato alcuni testimoni.Sulla violenza sessuale indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianzache all’ora delloera come al solito affollata. Questo non ha fatto desistere dal loro intento i tre responsabili poi dileguatisi.Il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, ente ...

AntonioMoschet : @matteosalvinimi , Sig. Ministro e Vicepresidente sullo stupro avvenuto a #Napoli ad una ragazza di 24 anni, da pa… - PalumboPatrizia : RT @rosaria62: Ogni giorno, se non è femminicidio allora è stupro, se non è stupro allora è stalking, se non è stalking, è altro ma sempre… - Jankaleon : @matteosalvinimi #SalviniDimettiti ma come, Sig. Ministro dell’interno e Vicepresidente del consiglio,nessun video,… -