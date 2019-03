MotoGP | GP del Qatar 2019 | orari e come vedere la gara in tv

MotoGP - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma c’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...

MotoGP – Valentino Rossi ci crede - le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp del Qatar : “mi sento bene” : Valentino Rossi arriva in Qatar con lo spirito giusto: le parole del Dottore alla vigilia del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp Gli appassionati delle due ruote fremono: domenica si disputerà il primo Gp della stagione 2019 del Motomondiale e lo spettacolo è assicurato, tra sorprese, novità e rivalità. I piloti hanno lavorato sodo durante l’inverno, così come i loro team e adesso non vedono l’ora di schierarsi in pista per ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : orari e programma del fine settimana a Losail. Come vedere le gare in tv e streaming : Finalmente ci siamo! In questo fine settimana prende il via ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019, Come sempre con il classico esordio in notturna nel deserto di Losail per il Gran Premio del Qatar. La prima gara dell’anno chiude la lunga pausa invernale e darà il via ai 19 appuntamenti di un campionato che si annuncia quanto mai avvincente e combattuto. Il campione del mondo Marc Marquez (reduce da tre titoli uno dietro l’altro) è ...

MotoGP – Bagnaia non ha dubbi - dal Dream Team Honda a Valentino Rossi : le parole sulle condizioni del Dottore fanno sognare i fan : Dal Dream Team Honda a Valentino Rossi: Pecco Bagnaia non ha dubbi sui suoi rivali alla vigilia dell’esordio in MotoGp La stagione 2019 di MotoGp è ormai alle porte: domenica si disputerà il primo Gp dell’anno, in Qatar, ma già a partire da giovedì si vivranno le prime emozioni con la primissima conferenza stampa dei piloti dell’anno, seguita, venerdì, dalle prime sessioni di prove libere. Tante le novità del 2019: da ...

MotoGP - guai grossi in vista per la Ducati : possibile il sequestro delle Desmosedici di Dovizioso e Petrucci : Nel caso in cui dovesse essere accertata la natura pubblicitaria rispetto ai prodotti del fumo del marchio Mission Winnow, il Codacons potrebbe chiedere il sequestro delle Ducati di Dovizioso e Petrucci Non solo la Ferrari, anche la Ducati è finita nell’occhio del ciclone per la questione relativa al logo Mission Winnow. La Casa di Borgo Panigale ha ufficializzato nel corso dell’inverno la sua partnership con il brand legato ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il salto di qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la grande incognita Yamaha. Gestione delle gomme decisiva : riuscirà a colmare il gap da Honda e Ducati? : “Essere o non essere, questo è il problema“. Scomodare una così famosa citazione può sembrare ardito ma la Yamaha in questi ultimi due anni più volte si è trovata al cospetto di un dubbio amletico sulla propria identità. Una moto che, nel giro di pochissimo tempo, da oggetto del desiderio di tanti si è tramutata in enigma insolubile. Le zero vittorie di Valentino Rossi nel 2018 sono un dato emblematico delle grandi difficoltà della ...

MotoGP - in Qatar la prima gara del Motomondiale 2019 : Sette piloti pronti a darsi battaglia sin dal primo atto del Motomondiale 2019. Domenica 10 marzo sul circuito di Losail in...

MotoGP - Mondiale 2019 : i possibili outsider e le rivelazioni. Alex Rins e Danilo Petrucci in prima fila - Morbidelli e Bagnaia per stupire : Il Circus delle due ruote è pronto per aprire le porte e dare il via allo spettacolo. Nello scenario affascinante di Losail (Qatar), sotto le luci artificiali, i centauri della MotoGP sono desiderosi di regalare agli appassionati tante emozioni. La lunga pausa invernale è stata arricchita dai consueti test che hanno dato alcune indicazioni sui valori in pista ma non hanno detto tutta la verità rispetto alle qualità dei concorrenti. Nella classe ...

MotoGP : domenica il Gp del Qatar - diretta tv e streaming su Sky : Dopo settimane dedicate ai test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio per i protagonisti della MotoGP. domenica 10 marzo sul circuito di Losail si correrà infatti il Gran Premio del Qatar, gara inaugurale del Motomondiale 2019. Come da consuetudine sul circuito Qatariota, la gara si disputerà in notturna (ore 20 locali) con l'ausilio delle luci artificiali. Lotta al vertice: chi può battere Marquez? La prima gara stagionale sarà ...

MotoGP – L’infortunio alla spalla è ormai superato - Marquez pronto per il Qatar : le parole di Marc alla vigilia dell’esordio stagionale : Marc Marquez motivato, positivo e ottimista alla vigilia dell’esordio stagionale: le parole del campione del mondo in carica in vista del Gp del Qatar L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di MotoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGP – Vigilia di campionato… al bacio per Marquez : coccole e tenerezze con la sua Lucia prima del Gp del Qatar [FOTO] : Marc Marquez e il dolce bacio con la fidanzata Lucia Rivera Romero alla Vigilia del campionato 2019 di MotoGp Marc Marquez non ha più segreti: alla Vigilia della stagione 2019 di MotoGp, il campione del mondo in carica è stato ‘pizzicato’ con la sua nuova fiamma. Se in molti, fino a poco tempo fa, avevano dubbi riguardalo l’orientamento sessuale dello spagnolo della Honda, adesso li hanno del tutto rimossi: Marquez è ...

Calendario MotoGP 2019 - le date dei 19 Gran Premi della stagione. Come vederli in tv e streaming : Saranno 19 gli appuntamenti della stagione 2019 della MotoGP. Una nuova lunga cavalcata che prenderà il via in questo fine settimana con il Gran Premio del Qatar di Losail, per concludersi il 17 novembre con il consueto saluto del Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Marc Marquez continuerà nel suo filotto di vittorie? Valentino Rossi fermerà il tempo e centrerà il suo decimo titolo? Jorge Lorenzo e Maverick Vinales saranno in ...