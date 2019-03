Lorenzo Riccardi fa ingelosire Claudia Dionigi | “Mi ammazzerà”

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi sulla scelta : "Avevo già una piccola preferenza per Claudia" : Amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne - La scelta, andato in onda per due venerdì su Canale 5 in prime time, Lorenzo Riccardi ha voluto commentare la sua decisione di avere Claudia Dionigi come compagna di vita al magazine del programma: Per tutta la durata della villa mi sono domandato come mi sarei comportato io se fossi stato al posto delle ragazze. La risposta che mi sono dato è stata che avrei fatto nello stesso identico modo di ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi gelosa di Lorenzo Riccardi : lite per le putta**lle (video) : Prosegue a gonfie vele, dopo due settimane, la relazione tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due protagonisti di 'Uomini e Donne' sono esilaranti anche durante le prime scaramucce tra fidanzati. Qualche messaggio 'infuocato' sul cellulare dell'ormai ex tronista suscita la gelosia della neo ragazza. Ecco il divertente siparietto:prosegui la letturaUomini e Donne, Claudia Dionigi gelosa di Lorenzo Riccardi: lite per le putta**lle ...

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne fa un gesto che sorprende : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa un gesto spiazzante Lorenzo, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per aver iniziato una bellissima storia con Claudia. E le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne pare stiano andando a gonfie vele, tanto che i rispettivi fan già hanno iniziato a sperare in qualche loro annuncio importante. Ci sarà presto questa bella notizia? Chissà, intanto in queste ore Lorenzo Riccardi ha fatto un ...

Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sempre più amici : dedica inaspettata : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sempre più amici: la dedica inaspettata conquista i fan Ne è passato di tempo da quando Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni si facevano la guerra a Uomini e Donne per Sara Affi Fella. Oggi che i due ex tronisti sono usciti dal programma di Maria De Filippi […] L'articolo Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sempre più amici: dedica inaspettata proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - ascolti in calo : Luigi e Ivan convincono meno di Lorenzo Riccardi : Si sono concluse con la scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni le tre puntate serali dedicate ai protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne. Le scorse settimane il dating show prodotto da Maria De Filippi non aveva deluso le aspettative dal punto di vista dei dati Auditel. Se la scelta di Teresa Langella aveva raggiunto un discreto interesse, lo scorso 22 febbraio era stato soprattutto Lorenzo Riccardi a conquistare il pubblico a ...

UOMINI E DONNE - SPECIALE LA SCELTA/ Ivan e Luigi : gli auguri di Lorenzo Riccardi... : UOMINI e DONNE, SPECIALE La SCELTA: Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni scelgono rispettivamente tra Sonia e Natalia, Irene e Valentina.

Uomini e Donne - incidente per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : la rabbia del tronista : Non è un periodo fortunato per i protagonisti di Uomini e Donne che si mettono al volante. Prima Nilufar Addati che si schianta con la sua auto contro un albero, ora Lorenzo Riccardi che viene tamponato in autostrada da un uomo che si sarebbe dato alla fuga. Nelle Instagram story dell’ex tronista il racconto della vicenda: “Volevo ringraziare quel grandissimo… Lasciamo perdere, che mi ha tamponato in autostrada e si è fermato in ...

Trono Classico : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi vanno a convivere? : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia pronti alla convivenza? Dopo la scelta trasmessa la scorsa settimana, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno rilasciato la loro prima intervista a Uomini e Donne Magazine. Tutto procede a gonfie vele tra la neo – coppia del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo la presentazione ufficiale nelle rispettive famiglia, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono pronti per convivere? L’ex ...

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella insidia Lorenzo Riccardi? : Teresa Langella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a UeD Ieri si sono svolte le registrazioni dell’ultima puntata serale di Uomini e Donne. Nonostante il “no” di Andrea Dal Corso, Teresa Langella sarà tra i protagonisti del Trono Classico a sostenere Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez al castello. Oltre alla tronista partenopea, la puntata di venerdì prossimo vedrà in scena anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi : le prime dediche d'amore (foto) : A due settimane dalla scelta, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono molto affiatati. Su Instagram, la neo coppia ha condiviso con i propri fan i primi attimi di vita in comune. Come il primo risveglio da fidanzati, in cui l'ex tronista, in mutande, balla in camera di fronte ad un'entusiasta Claudia:prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi: le prime dediche d'amore (foto) pubblicato su Gossipblog.it 26 ...

