(Di mercoledì 6 marzo 2019) Lantus non sta attraversando il suo periodo migliore e lo dimostra la sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e le prestazioni in campionato che lasciano molto a desiderare. Sullo status quo dei bianconeri ha espresso la sua opinione anche il giornalista Giovanni, nell'intervista rilasciata alla trasmissione Tutti Convocati di Radio 24.Il momento no dellae la delusione di CR7 L'inviato di Sky Sport ha sottolineato che lantus negli ultimi tempi non gioca più bene e conseguentemente è nervosa. Le performances offerte contro il Bologna e il, soprattutto nel secondo tempo, non hanno convinto nessuno e non sono sicuramente sufficienti per tentare la rimonta contro i colchoneros. Per proseguire il cammino in Champions League occorre che il gruppo ritrovi la brillantezza d'inizio stagione. I bianconeri soprattutto nel secondo tempo ...

