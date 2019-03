I vini dell' Irpinia all' attenzione degli opinion leader di tutto il mondo

Legittima difesa - via libera della Camera alla legge di Salvini : sfregio grillino - quanti voti mancavano : Via libera al disegno di legge sulla Legittima difesa alla Camera, dove è stato approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. alla fine della votazione sono partiti gli applausi dai banchi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. La novità introdotta dalla legge fortemente voluta d

Vaccini - Salvini scrive alla ministra della Salute : “Decreto per non allontanare i bambini dalle scuole di infanzia” : Ci aveva provato già lo scorso giugno: “Dieci Vaccini obbligatori sono troppi” ed era andato anche oltre definendoli “inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi“. Un’incursione quella di Matteo Salvini immediatamente bloccata dalla ministra della Salute, Giulia Grillo. Oggi il vicepremier e ministro dell’Interno ritorna su un tema dirimente come quello delle vaccinazione scrivendo una lettera alla ministra in cui ...

ANTONELLO VENDITTI/ "Salvini è più credibile della sinistra. Ultimo è simile a me" : Per ANTONELLO VENDITTI, Salvini è il politico italiano oggi che più di tutti sa comunicare con la gente, ecco cosa ha detto

Antonello Venditti : 'Sul caso Diciotti - Salvini ha agito in nome dell'interesse nazionale - Ultimo mi assomiglia' : ... Antonello Venditti concede a 'Vanity Fair' un'intervista fiume, nella quale, non solo racconta sè stesso, ma parla anche dell'attuale situazione politica italiana e della polemica che ha investito ...

Ognuno nel suo fortino - Di Maio e Salvini preparano la lunga notte della trattativa : La mia roccaforte contro la tua e un telefono bollente. Non si arriva alle minacce di caduta del governo perché non conviene né a Matteo Salvini né a Luigi Di Maio fare il primo passo irreparabile, ma l'aria è un po' quella e non c'è nessuno intorno al leader della Lega e a quello del Movimento 5 Stelle che faccia da pompiere. La Tav la stanno maneggiando come una bomba atomica, ora finita nelle mani del ...

Migranti : partito lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando - Salvini esulta : Il Viminale annuncia l’avvio delle operazioni di sgombero della baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria). Il ministero dell’Interno fa sapere che sono attualmente impegnate nelle operazioni qualcosa come 600 uomini tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari. A questi, si aggiungono inoltre mezzi e personale del genio militare, operatori della protezione civile e della Caritas. Sul posto, inoltre, ci sono 18 pullman che ...

8 marzo - il 'ruolo naturale della donna' per i giovani della Lega Salvini di Crotone 'Promuovere e sostenere la vita e la famiglia' : Sostengono 'una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo'. 5. Contrastano il '...

Scanzi : “Tav? Secondo me si farà. Lessico di Salvini è orrendo ma buona parte della sua azione è la stessa di Minniti” : “Tav? La mia sensazione crescente è che la faranno, perché la Lega non può dire di no e perché, al tempo stesso, il M5s è in una sorta di cul-de-sac, per cui è costretto a tirare avanti con questo governo”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il M5s, purché vada avanti questo governo, è anche costretto ad accettare tanti rospi da ingoiare, per via ...

Guy Verhofstadt : “Macron è il leader della nuova Europa. Porte chiuse al M5S - ha scelto Salvini” : Nel nuovo Parlamento europeo non ci sarà più il gruppo dei liberali europei, decisivi per formare una maggioranza con i popolari e socialisti. «Nascerà un nuovo contenitore, più ampio» annuncia Guy Verhofstadt, ex premier belga e attuale capogruppo dei liberali (Alde) a Strasburgo. Ma in questo nuovo raggruppamento, che punta a essere il secondo do...

"Salvini - sfigato. Pubblica questa" : la sfida dell'assessore al leader della Lega : Il ministro aveva condiviso sui social la foto di una ragazza di 22 anni, esponendola al commento dei suoi fan...

Matteo Salvini va all'incasso della legittima difesa - barricate (di pochi) e silenzi (di molti) tra i 5 stelle : Il Governo è ancora nello 'stagno Tav', l'ennesimo vertice mattutino ha rimandato ancora una volta la questione, ma incredibilmente Matteo Salvini continua ad incassare. Eccolo alla Camera nel primo pomeriggio. Ci resta per un'oretta, in aula per assistere all'avvio dell'esame del provvedimento caro alla Lega e a tutto il centrodestra: la riforma della legittima difesa."Domani lo approviamo", dice il vicepremier leghista prima di lasciare ...

