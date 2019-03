Bufera all' Isola dei famosi per il caso Corona-Fogli | la Marcuzzi insultata su Instagram

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Non tende a placarsi lascoppiata dopo la messa in onda della scorsa puntata dell'dei, in cui Fabriziotramite un videomessaggio, ha raccontato la sua verità sul presunto tradimento della moglie di Riccardo, il quale è stato costretto ad ascoltare parole pesanti e cattiverie gratuite da parte dell'ex re dei paparazzi che gli ha dato più volte del vecchio e tradito. Quanto visto in diretta tv ha scatenato il pubblico del reality che si è riversato sui social attaccando non soloe la produzione del reality, ma anche la stessa conduttrice rea, tra le altre cose, di non aver immediatamente chiesto scusa per l'umiliazione subita dal naufrago.dei, i social si scagliano contro Alessia: 'Vergognati' Da lunedì sera non si placa la polemica scoppiata dopo la messa in onda del videomessaggio di Fabrizio. Di poche ore fa, la ...

