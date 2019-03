Trailer Game of Thrones 8 | svelate le prime scene dell’ultima stagione

Game of Thrones - il Trailer dell’ottava stagione spiegato scena per scena : È arrivato finalmente il trailer dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Finora degli ultimi sei episodi, che andranno in onda in contemporanea su Hbo e su Sky dal 14 aprile, non erano state rivelate che pochissime immagini teaser mentre erano circolate online diverse indiscrezioni e qualche anticipazione sulle scene più epiche, fra cui la tanto attesa battaglia di Grande inverno. Proprio attorno a questo scontro decisivo sembra ...

Game of Thrones : HBO ha pubblicato il Trailer dell’ottava Stagione! : Nelle trailer ufficiale di Game of Thrones diffuso in rete da HBO, nell’ottava e ultima stagione i personaggi della serie TV si apprestano a combattere per contrastare gli Estranei. HBO ha appena pubblicato online l’attesissimo trailer ufficiale dell’ottava stagione di Game of Thrones, la serie TV genere fantasy amatissima dai fan, tratta dall’opera narrativa scritta da George ... Leggi tuttoGame of Thrones: HBO ha ...

Notizie Serie Tv 5 Marzo : il Trailer dell'ultima stagione di Game of Throens : Leal sarà Luis un artista che si trasferisce a Morrisville da Miami per trovare la pace ma il suo mondo è stravolto dall'arrivo della figlia Mata quattordicenne ma troverà l'aiuto di Sarah. Slavin ...

Ecco il Trailer dell'ultima stagione di Game of Thrones : Dopo un anno di “astinenza”, gli appassionati già scalpitano. Mancano poco più di un mese alla messa in onda del primo episodio dell’ottava stagione di “Game of Thrones”, ovvero “Il Trono di Spade”: il 14 aprile sarà trasmesso su Hbo e in contemporanea su Sky Atlantic. Oggi la casa di produzione ha

Game of Thrones - il Trailer dell'ultima stagione dal 15 aprile su Sky Atlantic (video) : Manca ormai un mese e mezzo al debutto dell'ultima stagione di Game of Thrones 8 e il trailer dell'ultima stagione de Il Trono di Spade è finalmente arrivato.Le spettacolari immagini anticipano i sei episodi della serie cult HBO che arriverà in Italia dal 15 aprile in contemporanea notturna (notte tra il 14 e il 15 aprile) e in prima serata sia su Sky Atlantic che in streaming su NOW Tv in versione originale sottotitolata (come il trailer che ...

Game of Thrones - ecco il Trailer ufficiale dell’ottava stagione : A un mese dal debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, ecco arrivare il primo trailer ufficiale che ci introduce finalmente alle scene che animeranno i sei episodi conclusivi delle avventure di Westeros. La clip inizia con Arya Stark che corre spaventata per quelli che sembrano i corridoi di Grande Inverno, salvo poi tornare in sé stessa e agguerrita come al solito: “Conosco la morte, ha diversi volti. Sono ...

Dead or Alive 6 : Recensione e Gameplay Trailer : Dopo Bandai Namco con Soul Calibur VI e l’imminente arrivo di Mortal Kombat 11, anche Koei Tecmo torna con un nuovo capitolo del suo celebre picchiaduro, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Dead or Alive 6. Dead or Alive 6 Recensione Dead or Alive 6 prosegue gli eventi del predecessore, un nuovo torneo DOA è alle porte e numerosi lottatori provenienti da ogni parte del mondo, si accingono a partecipare ...

ToeJam & Earl Back in the Groove : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 1991 quando ToeJam & Earl fecero il loro esordio su Mega Drive. Quest’oggi dopo diversi anni di assenza nella scena videoludica, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di ToeJam & Earl: Back in the Groove, che abbiamo avuto modo di giocare su Xbox One X. ToeJam & Earl Back in the Groove Recensione Dopo il lancio di una campagna fondi su Kickstarter e il supporto di Limited Run Games, ...

Townsmen – A Kingdom Rebuilt : Recensione e Gameplay Trailer : Se giocate con uno smartphone Android ed amate i gestionali, conoscerete indubbiamente il celebre Townsmen. Dopo il debutto su Android e PC avvenuto diversi anni fa,Townsmen torna con una versione rimasterizzata ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di A Kingdom Rebuilt. Townsmen – A Kingdom Rebuilt Recensione Townsmen fu pubblicato la prima volta su PC nel lontano ma non troppo 2016, recentemente giunto ...

Avengers : Endgame - ecco il Trailer IMAX con il 26% d'immagini in più : Stando alla compagnia, il cinecomic con Brie Larson arriverà in oltre 1360 sale IMAX in tutto il mondo, segnando un vero e proprio record per un release in questo formato maxi. Il record, molto ...

RemiLore : Recensione e Gameplay Trailer : Il nuovo Rogue-like di Nicalis è arrivato ed oggi su gentile concessione della stessa, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di RemiLore. RemiLore Recensione Remi narra la storia di una studentessa delle superiori, la quale ha risvegliato un potente libro parlante di nome Lore, autoproclamatosi un maestro di magia. Remi e Lore vengono trasportati in un magico mondo invaso da mostri meccanici, spetterà ai due ...

Left Alive : Nuovo Gameplay Trailer in vista del lancio : Square Enix ha rivelato oggi un Nuovo video che mostra il Gameplay del Nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il Gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. In questo Nuovo e appassionante video, Nabeshima ...

Nuovo Trailer di Gameplay per The Sinking City : Bigben e Frogwares sono liete di presentare un Nuovo video che rivela il sistema investigativo dell’attesissimo The Sinking City. Il video permette ai giocatori di tuffarsi nel misterioso universo del gioco: Charles Reed, il detective, sta pattugliando le strade di Oakmont investigando sulle cause degli avvenimenti sovrannaturali e della pazzia dilagante che stanno devastando la città. Nel ruolo di ...