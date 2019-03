Torna al cinema | e si rinnova | il sessantenne Asterix

ASI : Torna SpazioCinema con “113 Degrees” e “Conversazioni Atomiche” : Due cortometraggi per una serata dedicata alla fantascienza e alla scienza, da discutere insieme agli autori e al presidente dell’INFN, Fernando Ferroni: appuntamento con SpacioCinema il 29 marzo a Roma, presso l’Agenzia Spaziale Italiana. “113 Degrees” è un cortometraggio del 2013, diretto da Sabrina Doyle e prodotto da Matilde Barbagallo. La storia racconta di Francesca e Joe, due astronauti diventati amanti e rinchiusi ...

Torna il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo 2019 al Cinema Caravaggio di Roma (Via Giovanni Paisiello, 24) il Cinecircolo Romano presenta la 15^ edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Un evento speciale dell’Associazione culturale che quest’anno festeggia il “cinquantaquattresimo” anno di attività. A quindici anni dalla nascita, l’evento può vantare un albo d’oro di tutto rispetto che vede tra i premiati: Saverio ...

Roma : cinema Metropolitan a via del Corso pronto a Tornare alla luce : Roma – L’ex cinema Metropolitan, l’unico grande schermo di via del Corso, si prepara a rinascere con un progetto di riqualificazione che prevede il mantenimento di una sala da 99 posti accanto a metrature commerciali “di qualita’” e a destinazione uffici, nell’ambito di un progetto di 7 milioni di euro – a carico della proprieta’ dell’immobile – che dovrebbe vedere la luce entro ...

Spunta il nuovo duetto Clover di Lady Gaga e Bradley Cooper (video) - A Star Is Born Torna al cinema con scene inedite : Dopo la vittoria di Shallow agli Oscar come miglior canzone originale Spunta un inedito duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper, dal titolo Clover, cantato in una delle scene tagliate al montaggio finale di A Star Is Born. Sulla scia della statuetta conquistata da Gaga e dagli altri produttori della colonna sonora del film, ma soprattutto sull'onda emotiva suscitata dal duetto della popStar e del regista sul palco degli Oscar, A Star Is Born ...

Il Re Leone Torna al cinema : 'Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno'. Il conto alla rovescia è già cominciato e l'attesa dei fan è alle stelle. Il Re Leone sta per tornare al cinema in una versione inedita e ...

Checco Zalone Torna al cinema : a dicembre uscirà il suo nuovo film : Lo stavamo aspettando da tempo, ma finalmente adesso c'è la certezza: Checco Zalone è pronto a tornare al cinema con il suo nuovo film. Il 25 dicembre 2019, infatti, uscirà la nuova pellicola dal ...

'Tintoretto. Un ribelle a Venezia' : dal 25 al 27 febbraio la grande arte Torna nelle multisala del circuito Uci Cinemas : La grande arte torna al cinema, come sempre per tre giorni, e protagonista questa volta sarà Tintoretto, uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista, a 500 anni dalla nascita.

The Lego movie 2 : i mattoncini più famosi del mondo Tornano al cinema - : Di fronte alla genuinità di Emmet, uno dei nuovi personaggi le domanda: «Ma se il mondo è salvo grazie a te, perché tutto il merito va al maschio?». Batman Si considera il leader del gruppo perché ...

BenTornato Presidente! - da giovedì 28 marzo al cinema : Bentornato Presidente!, da giovedì 28 marzo al cinema. Il presidente Peppino Garibaldi alias Claudio Bisio torna a portare scompiglio nei palazzi della politica.

Trastevere - Torna il cinema gratuito per i bambini nel complesso del Regina Margherita : Otto opere del cinema d'animazione riaccenderanno la luce del proiettore all'interno della piccola sala cinematografica restaurata lo scorso anno, nel complesso del Regina Margherita. Merito dell'...

Meghan Markle Torna nei cinema con ‘The boys and girls guide to getting down’ : polemica per le scene hot : Non c’è pace per Meghan Markle e il principe Harry. Dopo le grane con il gossip che vorrebbe la regina Elisabetta II inviperita con la moglie del nipote (sarebbe disposta a pagare una cifra astronomica pur di togliersela dalle scatole) l’Hollywood Reporter annuncia che sta per uscire nei cinema americani un vecchio film di Meghan Markle. ”The boys and girls guide to getting Down”, questo il titolo, è un dimenticabilissimo film ...

A Natale Torna Checco Zalone al cinema con "Tolo Tolo" : Il nuovo film di Checco Zalone, girato in Africa, si intitola Tolo Tolo e uscirà il 25 dicembre 2019. Lo annuncia il produttore, Pietro Valsecchi, sottolineando che per il recordman degli incassi italiani "è il film della piena maturità artistica" e che Zalone "ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista".

Il cinema Torna al Teatro Ristori : torna il cinema al Teatro Comunale Adelaide Ristori, dopo vent'anni 'e in forma sperimentale, con una rassegna - spiega l'assessore alla Cultura Angela Zappulla - che speriamo gradita ai cividalesi'. ...

Brizzi Torna al cinema : "Basta un tweet per rovinare una vita" : E le ragazze del provino a mezzanotte? Quella piscina a forma di cuore che, magari, a San Valentino tornerebbe utile? Tutto disciolto come neve al sole, dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale. E se il fatto non sussiste, è ora di tornare in pista. A lanciare Modalità aereo (dal 21 febbraio, con 01), commedia a lieto fine che il regista romano firma come ...