Tav | Danilo Toninelli | mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd

Tav - il Pd presenta una mozione di sfiducia contro Danilo Toninelli : Il Pd presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per la questione della Tav. Proprio oggi sono emersi nuovi particolari sia sull'ipotesi di una mini Tav che sul supplemento dell'analisi costi-benefici con un saldo completamente diverso e ora molto meno negativo.Continua a leggere

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo

Danilo Toninelli - pari trattamento anche per la Tav di Firenze : "Grandissimo disastro - faremo analisi costi-benefici" : La Tav di Firenze è "un grandissimo disastro". Con queste parole il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commenta il sotto attraversamento della linea Alta Velocità, e la stazione Foster per i treni dell'AV, del capoluogo toscano. Dopo l'analisi del dossier, il ministro motiva le sue critiche: "Fra inchieste giudiziarie, progetti fallimentari che sono stati cambiati, imprese in crisi non so come peggio di così si ...

Danilo Toninelli consegna le carte della Tav all'ambasciatore francese : L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione c'è ed è stata consegnata dal ministero dei Trasporti all'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset. Peccato che il titolare del dicastero Danilo Toninelli non l'abbia condivisa con i suoi vice e in particolare con gli esponenti leghisti. Dai toni che trapelano dal Carroccio si direbbe che gli alleati di governo non si sentano da qualche giorno, da quando cioè lo ...

Danilo Toninelli sulla Tav : "Ma chi se ne frega di andare a Lione : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, torna a dire la sua sulla Tav e sul cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione."Io il Piemonte lo conosco bene - afferma a Coffe Break su La7 -. A Torino ho lavorato. Io so che lì c'è bisogno di una metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, piemontesi, quella la vedono come una super Tav non un buco nella montagna che nasce per trasportare persone e ...

Tav - Danilo Toninelli : "Analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio" : L'analisi costi-benefici sul Tav sarà resa pubblica a metà febbraio, solo dopo il confronto con il governo francese e con il commissario europeo competente. Lo ha annunciato Danilo Toninelli a Radio Anch'io: "Nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che a metà febbraio ...

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

Tav - Danilo Toninelli : "Entro fine gennaio la risposta. In base al contratto va ridiscussa" : Dopo la conclusione dell'analisi costi benefici Danilo Toninelli torna a parlare della Tav. Il ministro ricorda che nel contratto di governo tra M5s e Lega nel punto che riguarda la Torino Lione è scritto: "Ridiscutere integralmente l'opera". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha sottolineato in un intervento ad Agorà. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero ...