Sì alle case chiuse Legge Merlin nel mirino

Dai giubbotti falsi alle case di Parigi - dopo l'arresto è caccia al tesoro del clan Di Lauro : caccia aperta al tesoro dei Di Lauro. dopo l'arresto di Marco, l'obiettivo degli inquirenti sono le centinaia di milioni accumulate dal clan che ha sempre giocato su due tavoli, quello della droga e ...

Incidente casello - morto ufficiale Marina/ Dalle Luche - choc per 35enne Capitaneria : morto ufficiale della Marina, Pierfrancesco Delle Luche, dopo Incidente al casello A12: sbatte contro spartitraffico, choc per 35enne Capitaneria

Livorno - schianto fatale al casello : morto l’ufficiale di Marina Pier Francesco Dalle Luche : Pier Francesco Dalle Luche, trentacinquenne originario di Viareggio, da meno di un anno comandante della capitaneria di Porto di Santo Stefano, è morto in un incidente stradale lungo l’autostrada A12. A bordo dell’auto insieme all’uomo si trovava anche un cane che, nello scontro, purtroppo è deceduto.Continua a leggere

M5S apre alle case chiuse : "Non c'è nel contratto ma non abbiamo preclusioni" : La riapertura delle case chiuse "non è prevista dal contratto di governo ma noi non abbiamo preclusioni. Ci deve essere una discussione approfondita sulla questione, in quanto si tratta di un tema delicato, così come sulla regolamentazione della cannabis. Sono due argomenti importanti su cui ci deve essere un approfondimento non ideologico ma sul merito". Lo afferma all'Adnkronos il sottosegretario M5S alla Giustizia Vittorio ...

Cemento al grafene : da Italcementi la nuova tecnologia che parte dalla nostre case per arrivare alle città del futuro : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia - comitati : danni alle casette Sae per il vento : A causa del forte vento degli ultimi giorni, si sarebbero registrati danni nelle soluzioni abitative di emergenza (Sae), le casette dei terremotati del Centro Italia: lo segnala la pagina Facebook “Terremoto Centro Italia”, che raccoglie vari comitati. Tra i commenti, ad esempio, si segnala che da “tre Sae di Norcia“, sarebbe volata via la copertura, “finita su alcune auto“. L'articolo Terremoto Centro Italia, ...

Bonus auto - al via da marzo con 20 milioni. Più tempo alle case costruttrici : Nuova bozza di decreto: ancora pochi modelli e 60 milioni d’incentivi complessivi nel 2019. Prima tranche prevista entro marzo, ma è prevista una piattaforma online per le prenotazioni ...

'Alto impatto' alle case Nuove - l'area blindata dalla polizia : In corso nell'area cittadina delle Case Nuove un servizio straordinario del controllo del territorio con modalità Alto Impatto. La polizia ha cinturato la zona e sta effettuando numerose perquisizioni ...

A Roma prima edizione della mostra dedicata alle rarità casearie : Roma, 14 feb., askanews, - Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 aprirà i battenti a Roma presso lo spazio WeGil, nel cuore di Trastevere, la prima edizione di Formaticum, la mostra-mercato delle ...

Caserta - “soldi al clan Belforte in cambio di voti alle Regionali 2015” : 12 persone in carcere - 5 ai domiciliari : Condizionava il voto per favorire i candidati scelti dal clan Belforte, gli stessi politici disposti a versare somme di denaro, buoni pasto e buoni carburante e imponeva ai candidati di avvalersi di una società intestata alla moglie per il servizio di affissione dei manifesti elettorali a Caserta. È in questo modo che il capo dell’associazione camorristica Agostino Capone ha condizionato il voto per il rinnovo del consiglio regionale del 31 ...

Dai bonus figli alle case a 1 euro : le misure dei piccoli paesi che non vogliono scomparire - secondo la CNN : L'intento del sindaco è quello di attirare in un paradiso montuoso dove si respira aria fresca e dove sport come trekking, pesca, arrampicata su roccia fanno da padrone " giovani e professionisti che ...

Volley - A2 Femminile. Termina la regular season : Volalto 2.0 Caserta chiude seconda alle spalle di Mondovì : La regular season di Samsung Volley Cup A2 si è conclusa ieri con la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta spettatrice interessata degli ultimi scontri diretti, in virtù della giornata di riposo osservata ...

Ugento - aereo ultraleggero precipita a pochi metri dalle case : morti pilota e passeggero : Il velivolo si è incendiato subito dopo l'impatto: ai comandi c'era un imprenditore 73enne di Gagliano del Capo. Nel 2014 altre due persone avevano perso la vita in un incidente analogo

Ponte Morandi - la denuncia dei cittadini : “Sostanze blu nei terreni vicini alle nostre case” : L'allarme su Facebook lanciato da alcuni cittadini di Genova che hanno notato la presenza di una sostanza blu nella zona dove dovrà essere demolito il Ponte Morandi. "Servono per trattenere polveri sottili e fibre di amianto delle macerie del Ponte? Non siamo chimici, non siamo tecnici delle bonifiche, siamo cittadini che vogliono delle risposte".Continua a leggere