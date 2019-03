ansa

(Di martedì 5 marzo 2019) BARI, 05 MAR - Il Tribunale di Bari ha dichiarato laper l'ex senatore Alberto, accusato di essere stato a capo, quando era assessore regionale allain, di un ...

Statoquotidiano : #Sanità #Puglia: prescrizione per l’ex senatoreTedesco (ANSA) – BARI, 05 MAR – Il Tribunale di Bari ha dichiarato… - venti4ore : Sanità Puglia: prescrizione per Tedesco - AnsaPuglia : Sanità Puglia: prescrizione per Tedesco. La decisione del Tribunale di Bari dieci anni dopo i fatti #ANSA -