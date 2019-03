Roma VIII | Palandri | «Pensiamo a conquistare la salvezza»

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Palandri : “E’ un’annata così - pensiamo a conquistare la salvezza” : Roma – Continua l’astinenza da vittorie esterne per la Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti, che non vince fuori casa dal match di Valmontone di inizio dicembre, non è andata oltre il 2-2 sul campo dello Scalambra Serrone. Un’altra gara “stregata” con i capitolini che sembravano poter disporre degli avversari in maniera abbastanza tranquilla nella prima parte di gara (doppio vantaggio nel primo tempo ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il realismo di mister Fiaschetti : “Svegliamoci o rischiamo grosso” : Roma – E’ veramente una stagione strana quella della Prima categoria della Roma VIII. Dopo la vittoria sul campo nella scorsa annata (“cancellata” dalle note vicende relative agli episodi della Coppa Lazio contro il Giardinetti), la squadra capitolina era ripartita con un gruppo sicuramente rinnovato, ma comunque molto valido. Eppure il campo non sta dando le risposte sperate e con la sconfitta interna di domenica scorsa per 3-1 contro ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Pizzo e il ruolo da comprimario : «Cerco di dare il mio contributo» : Roma – Quella della Roma VIII è una maglia speciale per lui. «D’altronde qui ho cominciato a giocare a calcio all’età di cinque anni – spiega il centrocampista centrale classe 1993 Marco Pizzo – Non ho mai cambiato club fino ad arrivare alla Juniores e tra l’altro giocando da capitano dai tempi dei Giovanissimi. Poi al momento di fare il salto in prima squadra ho deciso di cambiare aria e di provare qualche esperienza fuori, giocando per ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Di Maio fiducioso : «Il podio è un obiettivo possibile» : Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII ha vinto un importante scontro diretto per “rimescolare le carte” e riproporsi nelle zone di vertice della classifica. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno battuto a domicilio il Colonna secondo per 2-1 e ora sono più vicini al podio virtuale. «Nella prima mezzora eravamo poco brillanti, non abbiamo giocato come sappiamo – commenta l’esterno offensivo classe 2000 Simone Di Maio – Tra ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Ciornoliuc ci crede : «Mancano tante partite - possiamo risalire» : Roma – Si è sempre fatto trovare pronto quando mister Fabrizio Fiaschetti gli ha chiesto un contributo. E Giuliano Ciornoliuc, difensore esterno sinistro classe 1997, si è ormai integrato molto bene nel gruppo della Prima categoria della Roma VIII. Anche nell’ultimo match interno (vinto dai capitolini con un rotondo 4-0 sul Real Montelanico) è subentrato a gara in corso, offrendo una prestazione semplice e concreta. «A tutti piacerebbe ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - la grinta del rientrante Dantimi : «Anche questo è un gruppo valido» : Roma – Claudio Dantimi è stato uno dei perni della Prima categoria della Roma VIII che vinse (sul campo) lo scorso torneo, salvo vedersi togliere la meritata soddisfazione del salto di categoria per i noti fatti. Poi, come altri elementi chiave di quella squadra, aveva preso una strada diversa. «Per motivi lavorativi avevo deciso di staccare, però non so stare troppo lontano dal campo di gioco – dice il centrocampista classe 1989 – Ho ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Scimia : «Contento di essere qui - mi manca un po’ di ritmo» : Roma – La Roma VIII ha iniziato il girone di ritorno con il pareggio interno (2-2) contro la Novauto: una doppietta di Romozzi ha evitato la sconfitta ai ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti che, però, avevano creato davvero tanto e non meritavano di uscire senza punti dal campo. «Soprattutto nel primo tempo abbiamo costruito molte opportunità per segnare, ma siamo andati all’intervallo addirittura sotto di un gol – racconta il difensore ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Pinciotti : «Sappiamo che è dura - ma puntiamo al vertice» : Roma – Continua la scalata della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno collezionato l’ennesimo risultato positivo piegando per 1-0 l’Atletico Monteporzio tra le mura amiche. Il gol decisivo, che consente ai capitolini di accorciare a soli due punti dal quinto posto occupato proprio dalla formazione castellana, lo ha messo a segno l’esterno destro offensivo classe 1998 Matteo Pinciotti che sta ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il realismo di Gespi : «Primo posto difficile - ma il secondo…» : Roma – E’ iniziato sotto una cattiva stella il 2019 della Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha perso di misura le sfide esterne con Dinamo Labico e Torpignattara. La sfida di domenica scorsa è stata piuttosto particolare con la Roma VIII che a inizio ripresa si è trovata sotto per 3-0 e ha poi dato vita un’incredibile rimonta, ma una volta agguantato il risultato i padroni di casa hanno trovato il ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Mancuso : «Questa squadra può ambire ai primi tre posti» : Roma – Sembra aver messo le marce superiori la Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso sono stati “frenati” solo dal calendario che nell’ultimo turno ha imposto ai capitolini una giornata di riposo, ma in precedenza la prima squadra giovanile della Roma VIII aveva collezionato quattro vittorie consecutive portando a casa anche il derby di inizio anno sul campo del Torre Angela Acds con un 2-1 firmato ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Romozzi : «A Labico occasione mancata - ma il campionato è lungo» : Roma – Poteva rientrare addirittura sul podio del girone, ma ha mancato un’occasione importante. La Roma VIII ha ceduto 2-1 sul campo della Dinamo Labico nel primo match del 2019 e in casa capitolina è rimasto sicuramente un po’ di rammarico. «L’avevamo preparata anche con intensità e concentrazione durante la settimana – racconta l’attaccante classe 1988 Alessio Romozzi – Poi, però, evidentemente abbiamo sbagliato l’approccio e siamo ...

Ssd Roma VIII (calcio) - il ds Fagotti sulle giovanili : «Bene la Juniores - sfortunati gli Allievi» : Roma – La Roma VIII sta provando a crescere e a strutturarsi. Non soltanto con una prima squadra che l’anno scorso vinse sul campo il campionato di Prima categoria (con il salto in Promozione negatole per i noti fatti) e che quest’anno può essere ancora tra le protagoniste, ma anche un settore giovanile che comincia a crescere. Dopo lo “start-up” della scorsa stagione con l’allestimento di una squadra Juniores provinciale, la Roma VIII ha ...