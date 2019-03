Roma | deciso il futuro di Under e Kluivert

La Roma ha deciso : il futuro è Chiesa : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, i tifosi sui social scaricano la squadra: 'Imbarazzanti, sono da sesto posto'

La verità di Strootman : 'La Roma non mi ha cacciato - ho deciso io di andare via' : Il suo trasferimento all'Olympique Marsiglia ha fatto parecchio discutere nell'ambiente Romanista e non solo. Sono stati in tanti a chiedersi il perché della cessione di Kevin Strootman dalla Roma al ...

Giochi - ecco che cosa ha deciso l'Agcom sugli sponsor di Chievo - Lazio - Torino e Roma : Come è accaduto a fine anno con la Lega di Serie A che si è rivolta ad Agcom e Ministero dell'Economia e delle Finanze per avere chiarimenti . cosa CAMBIA PER LE sponsorIZZAZIONI CON IL DECRETO ...

Chievo - Stepinski : 'Mancato qualcosa per vincere - ora testa alla Roma. Mercato? Avevo già deciso di restare' : Autore di un gol contro l'Empoli, l'attaccante del Chievo Mariusz Stepinski parla a Sky Sport dopo la partita: 'Loro sono partiti forte, da parte nostra mancava qualcosa e per questo non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto, dopo il raddoppio la vittoria sembrava vicina, ma non ce l'...