Isola | Fabrizio Corona si difende dalle accuse su Riccardo Fogli | ' Moralmente dispiace

Gli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi dopo l’intervento imbarazzante di Fabrizio Corona : Alcuni degli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi dopo l'inspiegabile annuncio del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini, avvenuto in diretta e in maniera piuttosto cruda da parte di Fabrizio Corona. Rimane un mistero il motivo per il quale Fabrizio Corona sia ancora chiamato a partecipare a svariate trasmissioni televisive, dal momento che non è né trasgressivo né interessante, per di più per umiliare un uomo ...

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Mediaset : l'attacco a Fabrizio Corona : “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Alda D’Eusanio in diretta all'Isola dei famosi commenta la scelta di mandare in onda un video messaggio di Corona che dava del vecchio e del cornuto a Riccardo Fogli. Un momento di

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Fabrizio Corona : “Ho mal di stomaco. La volontà di ferire Riccardo Fogli mi ha lasciato l’amaro in bocca” : “Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta“, inizia così un lungo post-sfogo su Instagram di Alba Parietti: l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto commentare così il videomessaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì sera. “Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona a Riccardo Fogli : “Sono il pezzo di me***. E ho le prove che tua moglie di tradisce con Celli”. E il cantante piange : L’opinione di @AldaDEusanio su Riccardo Fogli: “Ancora una volta ti manifesti come un gran signore” #Isola pic.twitter.com/0jjGfjBEwh — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 4 marzo 2019 Un video messaggio di Fabrizio Corona ha tenuto banco nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, motivo di discussione il presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: “Sono io lo str**o, ...

