I casting del Trono Over a Catania e Bari!

casting a Solarino per La scala della Moda : Selezionati l Casting di Solarino in provincia di Siracusa cinque concorrenti per le finali di Luglio a Enna de “La scala della Moda 2019”

casting per un film prodotto da EMU Films e per un programma tv della piattaforma Sky : Sono tuttora aperti i Casting per il nuovo film diretto da Giovanni Maderna e prodotto da EMU films. Sono inoltre in corso le selezioni per la sesta edizione del programma televisivo dal titolo "Next Generation", in onda anche sulla piattaforma Sky. Un nuovo film Per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Giovanni Maderna e prodotto da EMU films, di cui avevamo già parlato in precedenza, sono tuttora aperti i Casting per la ricerca ...

casting per la serie tv Rai La guerra è finita e per un corto della Scuola Holden : Sono attualmente in corso i Casting per una serie televisiva prodotta da Palomar per Rai Uno e dal titolo La guerra è finita. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per il cortometraggio Teresa, collegato alla Scuola Holden di Torino. La guerra è finita Per la realizzazione di una importante serie televisiva, diretta dal regista Michele Soavi e prodotta dalla nota casa di produzione Palomar per RAI Uno, sono in corso le selezioni di attori e ...

casting per un corto della Independent Movie Productions e uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per un cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga e prodotto da Independent Movie Productions, in sinergia con Actor Zone Studio of Acting. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di cantanti/attori, ballerini, cantanti per uno spettacolo teatrale dal titolo "Civico 7 - Il Musical". Un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga ...

casting per un video da girare in Romagna e spettacoli della Bottega degli Artisti di Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attori o aspiranti tali per la realizzazione di un importante video di carattere promozionale, finalizzato a far conoscere in modo adeguato la Bassa Romagna. L'organizzazione della interessante iniziativa è curata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Casting si terranno a breve presso la Rocca di Lugo. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, cantanti, ballerini, presentatori ...

casting per un corto del Centro Sperimentale di Cinematografia e per 'L’attimo fuggente' : Sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani attori per il cortometraggio Pokaontas, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di varie figure per interpretare ruoli principali per la versione teatrale del noto film L'attimo fuggente, prodotta dalla Scuola del Teatro Musicale di Novara. Pokaontas Per realizzare il cortometraggio dal titolo provvisorio Pokaontas, con la regia ...

"Scala della moda" - continuano i casting : continuano in tutta Italia i casting per individuare i partecipanti al concorso di bellezza "La scala della moda" che si svolgerà ad Enna a luglio

casting per 'Ciao Darwin' e per alcuni spettacoli della compagnia 'Un Teatro da Favola' : Casting in corso per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione di Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per alcuni spettacoli della compagnia teatrale Un Teatro da Favola. Ciao Darwin Per il noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e la cui nuova edizione andrà in onda a breve su Canale 5, proseguono le varie ...

I dealer Mercedes ospitano i casting del film di Gabriele Muccino : Il 16 e 17 febbraio, in occasione dell’open weekend di lancio della nuova Classe B, la rete di concessionarie italiane Mercedes invita tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 6 e 12 anni per i casting del prossimo film di Gabriel Muccino. Il regista romano ha, infatti, affidato all’intelligenza artificiale evoluta dell’MBUX, uno […] L'articolo I dealer Mercedes ospitano i casting del film di Gabriele Muccino sembra essere il ...

casting per una web serie e spettacoli teatrali di 'Vaudeville' e per Le Perle delle Muse : Casting in corso per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali della compagnia Vaudeville in collaborazione con l'associazione Art One Company, e per un interessante evento curato dall'agenzia Le Perle delle Muse. Una web serie e alcune produzioni teatrali Selezioni in corso a Messina per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali, per la compagnia teatrale Vaudeville e l'associazione Art One ...

casting per il Parco dell’Immaginario a Roma e per uno spot di una biblioteca a Brindisi : Sono in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici, danzatori e danzatrici per la nuova stagione del Parco a tema 'Fantastico Mondo del Fantastico', nei pressi di Roma, e per la ricerca di figure varie per il museo interattivo History Digital Library, a Brindisi. Fantastico Mondo del Fantastico Per la realizzazione di numerosi spettacoli, che si terranno presso il Parco di Roma 'Fantastico Mondo del Fantastico', si selezionano attori, ...

Grande Fratello 2019 - via ai casting : come partecipare alla nuova edizione del reality : I redattori del programma condotto da Barbara D'Urso sono alla ricerca di nuovi inquilini per la Casa più spiata d'Italia

casting aperti per il noto talent 'The Voice' e per Miss Top Curvy Model : Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di The Voice, in onda su Raidue. Il noto talent musicale quest'anno avrà tra i giudici anche Simona Ventura. Possono partecipare all'interessante programma sia cantanti solisti che gruppi musicali (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto i 16 anni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per prendere parte al concorso Miss Top Curvy Model, con numerosi Casting ...