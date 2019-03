Calciomercato Juventus | prende quota lo scambio Dybala-Icardi con l' Inter RUMORS

Calciomercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...

Calciomercato Juventus - Paratici piomba sul calciatore del City : i dettagli : Calciomercato Juventus – Buone notizie dall’Inghilterra per Juventus e Inter. Negli anni, Paratici ha sempre sfruttato le occasioni quando si parlava di mancato rinnovo per un calciatore, chiudendo prima e prendendolo successivamente per una cifra inferiore o a parametro zero, come successo per Ramsey, Emre Can e Pogba. Le ultime indiscrezioni riportano che i bianconeri potrebbero tentare l’assalto […] More

Calciomercato Juventus - possibile il ritorno di Conte : Continuano le voci sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri a fine stagione. Sia che dovesse uscire dalla Champions League, sia che dovesse vincerla, il futuro del tecnico toscano potrebbe essere molto lontano da Torino. Giovanni Galeone, suo mentore, ha rivelato che le probabilità di un suo addio a giugno sarebbero molto alte. L'impressione, comunque andrà a finire in Champions League, è che Allegri saluterà al termine della stagione, ...

Calciomercato : la Juventus tra Andrè Silva e Icardi - possibili scambi con Milan ed Inter : Di Calciomercato non si finisce mai di parlare, soprattutto quando questo riguarda le tre squadre italiane da sempre più discusse: Inter, Milan e Juventus. Di particolare Interesse sono alcuni possibili "scambi" estivi di cui si vocifera in queste ore. Juventus e Milan A finire al centro delle ultime news di mercato è ancora una volta l'esterno brasiliano della Juventus: Douglas Costa. Se ne era già parlato, la notizia non fa troppo scalpore. Il ...

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici in Portogallo : i dettagli : Calciomercato Juventus- La Juventus si muove per i talenti del campionato portoghese. Domani sera, in occasione di Porto-Benfica, annuncia ‘TuttoSport’, il d.s juventino Fabio Paratici dovrebbe inviare alcuni collaboratori al ‘Do Dragao’ per verificare i gioielli delle due squadre. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Calciomercato Juventus, bianconeri in […] ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera l’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Calciomercato Juventus - sarebbe quasi fatta per Marcelo : difesa super con il brasiliano : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero starebbe infatti per chiudere il colpo Marcelo. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, il quale avrebbe dato l'ok per la cessione del terzino brasiliano. Marcelo sta passando una stagione molto tribolata, dal momento che non è considerato un titolare dal tecnico delle "merengues" ...

Calciomercato Juventus - con Zidane quattro possibili colpi : tra questi Icardi : La dirigenza della Juventus potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. La panchina di Massimiliano Allegri è sicuramente a rischio, soprattutto per il fatto che la Juventus rischia seriamente di essere eliminata dalla Champions League, dopo il due a zero subito contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una partita in cui il club bianconero ha certamente mostrato tutti i suoi limiti dal punto di ...

Calciomercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Calciomercato Juventus - l'Inter vorrebbe vendere Icardi alla Juve (RUMORS) : Uno dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime ore è quello di Mauro Icardi, fortissimo attaccante argentino dell'Inter. Il giocatore è in rotta con il club nerazzurro, dopo che la dirigenza ha deciso di sottrargli la fascia di capitano. Una scelta certamente non gradita da Icardi, il quale ha sempre pensato di onorare la sua posizione. Alcuni compagni di squadra del centravanti sudamericano, però, non avrebbero gradito determinati ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con 4 colpi : tra questi ci sarebbe Bale : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Paratici e Agnelli potrebbero decidere di mettere a segno alcuni grandi colpi per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Gareth Bale, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Real Madrid. Il giocatore gallese avrebbe rotto con lo spogliatoio dei "Blancos", come dimostrano le parole di Courtois, il quale ha sottolineato come sia praticamente ...

Calciomercato Juventus - Marcelo-Isco : doppio colpo da 100 milioni : Calciomercato Juventus – Marcelo e Isco sono da tempo nel mirino della Juventus: brasiliano e spagnolo rappresentano due possibili rinforzi per la squadra bianconera e i loro nomi tornerebbero buoni sia in caso di conferma di Allegri, sia nel caso in cui il tecnico toscano lasci spazio a Zidane, ad oggi candidato numero uno per […] More

Calciomercato Juventus - quattro nomi per sostituire Allegri : tra questi ci sarebbe Klopp : Massimiliano Allegri si giocherà tutto in 16 giorni. Per il suo futuro sulla panchina della Juventus sarà decisiva la gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, che si disputerà il 12 marzo a Torino (e che seguirà l'importante match di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti). All'Allianz Stadium gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno ribaltare il 2 a 0 subito all'andata e non sarà sicuramente facile, vista l'attitudine difensiva ...