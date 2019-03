Reddito cittadinanza | domande da 6 marzo e primi soldi da maggio

Caf pronti - via al Reddito di cittadinanza : da mercoledì le domande - dal 26 aprile le risposte via Sms/mail : Conto alla rovescia per la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, da mercoledì prossimo, 6 marzo, anche i Caf potranno dare assistenza anche sull'Isee. Oggi la Consulta dei Centri ...

Reddito cittadinanza - Caf : "Il pagamento a maggio" : I Caf sono pronti a reggere l'urto delle domande che arriveranno ai loro uffici, ma sperano anche che il provvedimento sul Reddito di cittadinanza all'esame del Parlamento non subisca stravolgimenti . ...

Zingaretti apre al Reddito di cittadinanza e Di Maio rilancia sul salario minimo : Nicola Zingaretti è l'uomo uscito vincitore dalle primarie del Partito Democratico. Il presidente della Regione Lazio sarà chiamato a tirare fuori il Pd da quella che, senza ombra di dubbio, può essere considerata la stagione più nera dalla nascita del più grande tra i partiti del centro-sinistra attualmente esistenti. Un percorso negativo che ha conosciuto l'onta di una sonora sconfitta alle elezioni politiche di un anno fa. I 'dem' proveranno ...

Il Reddito di cittadinanza premia i «bamboccioni» che vivono fuori casa : Studenti fuori casa, mantenuti dai genitori, senza un lavoro. Se maggiori di 26 anni potranno chiedere il reddito di cittadinanza facendo nucleo familiare separato rispetto alla famiglia di origine. E magari godere, in assenza di una busta paga, della misura massima del sussidio (cioè 500 euro)...

Cosa c’è nell’emendamento al Reddito di cittadinanza sui rider delle app : Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Arrivano forme di tutela per i ciclofattorini delle app di consegne a domicilio. I cosiddetti rider. Il governo Lega-Movimento 5 Stelle sta preparando un emendamento al decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 che, nella bozza, include anche le prestazioni attraverso piattaforme digitali tra quelle cui si applica la disciplina del lavoro subordinato. La ...

Reddito cittadinanza - per Cgil-Cisl-Uil ci sono criticità e criteri iniqui : Sul Reddito di cittadinanza Cgil, Cisl e Uil confermano "tutti gli elementi di criticità". I sindacati ritengono "inaccettabile" il vincolo di residenza pari a 10 anni "per il suo profilo discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri" e "ancor meno possiamo condividere l'emendamento approvato in Senato che, in deroga alle disposizioni vigenti, condiziona l'accoglimento della richiesta di beneficio, per i cittadini provenienti da Paesi ...

Reddito di cittadinanza : i pagamenti partono a maggio : ecco i tempi : Dal 6 marzo sarà possibile inviare le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza 2019, la misura di contrasto alla povertà che sostituirà il Rei. La prima tornata quindi vedrà il via tra due giorni e fino al 31 marzo. Le prime risposte arriveranno dal 26 aprile e da maggio partiranno i pagamenti per i beneficiari. Il timing e i dettagli dell’intesa raggiunta tra Inps e Governo, sono stato spiegati dalla Consulta dei Caf in conferenza ...