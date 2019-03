Vince Zingaretti | la morte del Pd era fortemente esagerata

Primarie Pd - Vince Zingaretti con oltre il 60%. Diretta : Nicola Zingaretti é incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un'affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore...

SPOGLIO PRIMARIE " Ciclone Abbate su Marcianise : Zingaretti straVince. Il governatore trionfa anche a Macerata TUTTI I DATI : var switchTo5x=true; stLight.options, {publisher:'jm-00000000-0000-0000-0000-000000000000'},; 22:07:56 La coppia Dario Abbate-Pinuccio Moretta fa il pieno di voti e mette in fila TUTTI nelle PRIMARIE ...

Primarie Pd 2019 - Vince Zingaretti : «Grazie all'Italia che non si piega» : Meno di un’ora dopo la chiusura delle urne Roberto Giachetti su Twitter: «Zingaretti sarà segretario». Poi il messaggio di Martina: «Buon lavoro». Renzi: «Vittoria bella e netta, adesso basta col fuoco amico»

Primarie Pd - tutto come previsto. StraVince Zingaretti. Ora i grillini.. : Nicola Zingaretti è riconosciuto segretario del Partito Democratico dai suoi due competitor e si avvierebbe a un risultato clamoroso: oltre il 67 per cento, secondo fonti del suo comitato. Roberto ...

Primarie Pd - Vince Zingaretti con oltre il 60%. Diretta : Nicola Zingaretti é incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un'affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore...

Primarie Pd - Vince Zingaretti con oltre il 60%. Diretta : Nicola Zingaretti é incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un'affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore...

Primarie Pd - straVince Nicola Zingaretti : sterzata a sinistra - adesso attenzione al M5s : ... ma secondo retroscena di stampa che si inseguono da tempo potrebbe lasciare un partito che di fatto lo ha espulso per creare una nuova formazione politica . Operazione, comunque, non imminente: nel ...

Pd - Nicola Zingaretti segretario Supera il 60% e Vince le primarie : Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20. Dalle notizie delle schede che iniziano a essere scrutinate sul territorio... Segui su affaritaliani.it

Pd - Nicola Zingaretti segretario Vince le primarie con circa il 60% : Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20. Dalle notizie delle schede che iniziano a essere scrutinate sul territorio... Segui su affaritaliani.it

Pd - Zingaretti Vince con il 57-61% Primarie - le 'estimation' di Affari : Chiusi i seggi-gazebo delle Primarie del Partito Democratico. Secondo le 'estimation' di Affaritaliani.it, Nicola Zingaretti ha vinto con il 57-61% ed è il nuovo segretario del Pd. In seconda posizione, con il 26-30% dei voti, Maurizio Martina. Terzo Roberto Giachetti... Segui su Affaritaliani.it

Primarie Pd : in Brasile Vince Martina - in Australia Zingaretti : Nicola Zingaretti - si apprende da fonti Pd - vince nel collegio estero Australia, il primo ad aver già completato le operazioni di voto. Il governatore del Lazio si afferma con 156 voti (64,4%) su Maurizio Martina che ne colleziona 86 (35,5%). Il voto degli elettori Pd in Brasile - proseguono le fonti - assegna invece a Maurizio Martina il 50,5% dei consensi, a Nicola Zingaretti il 46,9% e a ...

Primarie Pd - in Australia Vince Nicola Zingaretti : Arrivano dall'Australia i primi risultati delle Primarie per la segreteria del Pd. A prevalere Nicola Zingaretti con 156 voti, pari al 64,4%, contro gli 86 di Maurizio Martina, corrispondenti al 35,5.

Bassolino su Fb : Prodi e Zingaretti come me - hanno il difetto di Vincere : Tutti e tre vogliamo, assieme a tante altre persone e a tutto un mondo di senzacasa, che la sinistra oggi messa molto male possa rialzare la testa e riaprire una prospettiva'. Lo scrive su Facebook l'...

Zingaretti Vince nei circoli ma la sfida con Martina è aperta : Roma. È finita la prima fase del congresso del Pd, con le votazioni nei circoli. Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Nazionale per il Congresso, ha diffuso i dati, per il momento ancora ufficiosi “perché attendiamo risposta ai ricorsi presentati alle commissioni provinciali e regionali per