Diossina a Taranto | sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi

Ex Ilva Taranto - torna allarme Diossina : 17.58 "In un anno il valore della diossina a Taranto è aumentato del 916% passando da 0,77 picogrammi del 2017 ai 7,06 del 2018, molto vicino agli 8 del 2009". La denuncia che riguarda l'area ex Ilva è dei Verdi Bonelli e Fornaro, che riportano i dati di Arpa Puglia. E poiché "con la salute dei bambini non si scherza", il sindaco Melucci ha disposto la chiusura di 2 scuole in attesa di analisi definitive chiare. Decisione che ha spinto ...