romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 10:30', su #spreaker… - FalvoGianluca : RT @7266Dvd: @Luce_Roma @Antincivili @FalvoGianluca @SULPLROMA E' così, a Roma il traffico è dovuto, non tanto alla quantità di auto in cir… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA RESTANO CODE A TRATTI TRA APPIA E Roma FIUMICINO, PROSEGUENDO sempre PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA dirMAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA anche in carreggiata esterna, code a tratti, TRA LA PISANA E L’APPIA E tra lA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo CI SONO CODE ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA tra LAURENTINA E Roma FIUMICINO, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA dirMAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA, CODE anche in carreggiata esterna, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA tra la dirMAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E proseguendo TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE all’altezza TRA LA PISANA E LA PONTINA e tra lA CASILINA e la tiburtina TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio sul raccordo CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA tra nomentana e tiburtina e proseguendo TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna iniziano i primi rallentamenti all’altezza delle uscite flaminia aurelia Roma fiumicino e tra l’a24 e la tiburtina TRAFFICO INTENSO SUL PECORSO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna iniziano i primi rallentamenti tra prenestina e a24 TRAFFICO INTENSO SUL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA Dal raccordo ALLA TANGENZIALE EST. Code in direzione di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLLI DI ENEA E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROM A FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE Roma TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA VIA APPIA E LA TUSCOLANA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE DA SPINACETO AL RACCORDO DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE SULLA VIA DEL ...