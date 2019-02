Sacchi | «Ancelotti mi stupisce sempre | è furbo come un contadino»

ilnapolista

(Di giovedì 28 febbraio 2019) «Mi auguro che sia una partita europea» In vista di Napoli-Juventus, la Gazzetta non poteva non intervistare Arrigoed èuna lettura interessante quella del vate di Fusignano.ovviamente si augura che sia una partita europea, e non italiana. «Che trionfino la bellezza, le idee e il coraggio, cioè le qualità che rendono l’uomo veramente libero». E aggiunge che molto dipenderà dalla Juve.Giudica il Napoli di«Sta benissimo, l’ho vista dal vivo a Parma e ho fatto i complimenti ad. Gli ho detto: “Bravo, Carletto: hai unito il talento alle idee e alla modestia, hai fatto pressing e possesso veloce. Avanti così”. E ci sono ancora margini di miglioramento».Di Allegri dice:«È il miglior tattico che ci sia in circolazione. Un gestore formidabile. Nessunolui sa cogliere l’attimo fuggente, è veloce nel capire il punto debole ...

