Rapporti Italia-Francia | Bonisoli | Due superpotenze che devono dialogare

Macron e Mattarella al telefono per rasserenare i Rapporti fra Francia e Italia : Francia e Italia hanno «costruito insieme l’Europa», e hanno «una responsabilità particolare per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell’Unione europea». È questa la sostanza del colloquio telefonico fra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron: il capo di stato Italiano ha fatto un passo formale per risollevare i rapporti con la Francia e placare la crisi diplomatica innescata da una lunga serie di incomprensioni e sancita dal ...