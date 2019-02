Porto Cervo Racing | per i suoi 20 anni il team si rinnova

Porto Cervo Racing - definito il nuovo direttivo : quarto mandato per il presidente Atzei : Nel 20° anno della sua nascita, la Scuderia ha eletto i suoi rappresentanti. Confermato per il quarto mandato il presidente Mauro Atzei, vice presidente Dino Caragliu Via libera al nuovo direttivo della Scuderia Porto Cervo Racing, sabato 16 febbraio nella sala riunioni del Ristorante “La vecchia Costa” si è votato per i rappresentanti del sodalizio sportivo. Sette i soci scelti tra i 128 che a vario titolo, si occuperanno ...