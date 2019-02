MasterChef Italia 8 | le prove e gli eliminati | cosa è successo nella puntata del 28

blogo

(Di venerdì 1 marzo 2019)quattordicesima, in onda il 28 febbraio 2019? Esterna a Burano: primo Capitano Salvatore. Per la gara un menu a base di cicchetti a buffet e poi due piatti principali serviti al tavolo. Menu a base di piatti di prodotti tipici e di pescato di zona, molto complesso. Salvatore sceglie il menu Rosso, quindi il pesce in cassopipa come piatto principale: in brigata sceglie Federico (pescatore e di zona), Virginia, Gilberto, Verando e Loretta. Alessandro, Valeria, Gloria, Guido, Giovanni e Giuseppe, scelto da Salvatore come capitano, sono i Blu e faranno come piatto principale il risotto. L'assaggio è tutto per 30 osti di Venezia e della Laguna e la gara è finita con uno schiacciante 26 a 4 per i Rossi di Salvatore e del chioggiano Federico. Al Pressure Test un desolato Giuseppe con Alessandro, Valeria, Guido, Giovanni e Gloria. A Salvatore tocca dividere i ...

