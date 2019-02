L’ambiguità di You di Netflix gioca sul doppio standard con cui si giudica la violenza di

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Il grande successo di You di, rilasciata a dicembre scorso sulla piattaforma e diventata virale in poche settimane, non ha reso la serie esente da critiche, in particolare per l'atmosfera romantica e glamour con cui propone al pubblico una storia in realtà atroce, fatta di stalking,domestica, omicidi ed altri delitti scaturiti dalla sfera dei sentimenti.Lo stesso protagonista Penn Badgley si è ritrovato a dover prendere le distanze dal suo personaggio, ricordando alle fan adoranti del suo Joe che si tratta di uno stalker e di un assassino, non certo di un eroe romantico. Ma se una parte del pubblico, certamente quella più giovane e immatura, ha scambiato un mostro per un uomo innamorato, evidentemente è perché il racconto punta molto sull'ambiguità del personaggio, ora ritratto come corteggiatore premuroso ora come psicopatico omicida seriale.La showrunner ...

