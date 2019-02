Kia Niro - Hybrid e Plug-in si rinnovano

quattroruote

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Oltre alla e-Soul e a una concept elettrica, la Kia presenterà al Salone di Ginevra anche il facelift delle-in. Le due crossover elettrificate disporranno di nuove tecnologie, come il sistema multimediale Uvo Connect, e di unestetica aggiornata con dettagli derivati dalla e-Fino a 65 km a zero emissioni. Per entrambe le versioni dellala Casa ha confermato il 1.6 GDi già presente a listino, abbinato a una batteria da 1,56 kWh per lae da 8,9 kWh per la-in: a detta del costruttore questultima può percorrere in città fino a 65 km a zero emissioni, che scendono a 49 nei rilevamenti nel ciclo combinato Wltp. Dietro al volante delle due ibride debuttano nuove leve per la gestione della trasmissione automatica doppia frizione a sei rapporti, mentre il comando del freno di stazionamento è ora elettronico.Look da elettrica. Nuovi fari ...

