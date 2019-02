Juventus | Allegri via dai social per scelta personale

Juventus - Massimiliano Allegri si è 'cancellato' : la scelta estrema dopo giorni di insulti : La scelta estrema di Massimiliano Allegri , dopo settimane di critiche miste a insulti. Il tecnico della Juventus giovedì mattina si è cancellato da Instagram e da Twitter , dov'è sempre stato molto ...

Juventus - Massimiliano Allegri si è "cancellato" : la scelta estrema dopo giorni di insulti : La scelta estrema di Massimiliano Allegri, dopo settimane di critiche miste a insulti. Il tecnico della Juventus giovedì mattina si è cancellato da Instagram e da Twitter, dov'è sempre stato molto attivo, e qualcuno lega la decisione alle reazioni scomposte di molti tifosi bianconeri dopo la brutta

TORINO - Non sappiamo se sia una scelta momentanea o definitiva, fatto sta che ...

Napoli-Juventus - Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 : NAPOLI JUVENTUS, Allegri parla sabato – Con molta probabilità non sarà una gara che metterà in gioco lo Scudetto, come fu nella passata stagione, ma Napoli-Juventus è sempre una partita a parte. Sicuramente la sfida che sotto al Vesuvio attendono di più nel corso del campionato, sicuramente la sfida con un valore che va oltre […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus - dubbio Dybala per la Champions : Allegri potrebbe cambiare modulo con l'Atletico : La Juventus, da diversi giorni, ha un obiettivo fisso nella testa: quello di ribaltare il risultato degli ottavi di finale di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni credono nella possibilità di accedere ai quarti e di eliminare l'Atletico Madrid. Per arrivare pronti alla sfida del 12 marzo, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi lavoreranno con grande intensità alla Continassa e cominceranno a farlo da questo pomeriggio. Da oggi, ...

Juventus - il futuro di Allegri non dipende dalla sfida con l'Atletico : "Sto bene alla Juve . Ho ancora un altro anno di contratto. E ci sono obiettivi da raggiungere". Lo ha già detto diverse volte, lo diceva anche un anno fa. Lo dirà ancora Max Allegr i, perchè del suo ...

Napoli-Juventus probabili formazioni : tegola per Allegri : NAPOLI JUVENTUS probabili formazioni- Mancano pochi giorni alla super sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus. Partenopei chiamati obbligatoriamente alla vittoria per accorciare le distante dai bianconeri. -13 l’attuale ritardo dalla Juventus: in caso di successo distacco che si assottiglierebbe a -10. Gli uomini di Allegri saranno chiamati ad una grande prova di forza. […] More

Juventus - Galeone svela il futuro di Allegri : “A fine anno via” : Juventus Galeone – Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli, Pescara e Udinese e amico del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Il tecnico ha inizialmente parlato della partita che si giocherà domenica sera tra Napoli e Juventus: “La Juventus in questo momento non sta benissimo mentre il Napoli sta […] L'articolo Juventus, Galeone svela il ...

Allegri-Juventus - Zidane in pole ma spunta Guardiola : ecco le quote : Allegri-Juventus – Chi arriverà dopo Allegri? In molti negli ultimi mesi stanno facendo delle previsioni su quello che sarà il prossimo allenatore bianconero. Molti nomi si alternano sul web, da Zidane a Conte, fino ad arrivare anche a Sarri . Come riporta calciomercato.com, i bianconeri starebbero pensando ad uno tra Zidane o Guardiola, che nelle […] More

Atletico-Juventus - Allegri nei guai : la Uefa apre un’inchiesta contro l’allenatore bianconero : Massimiliano Allegri nel mirino nella Uefa per aver violato il regolamento tra il primo ed il secondo tempo di Atletico-Juventus: ecco cosa è successo Atletico Madrid e Juventus ‘pareggiano’, almeno per quanto riguarda le inchieste Uefa aperte a carico dei propri allenatori. Se il Cholo Simeone si vede inquisito per l’esultanza a seguito del secondo gol dei colchineros nella partita di Champions League contro i ...