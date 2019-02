Inflazione | Istat | a febbraio accelera all' 1 | 1%

Inflazione - Istat : a febbario vola il carrello della spesa - +2 - 1% : Roma, 28 feb., askanews, - volano, a febbraio, i prezzi del carrello della spesa, superando di gran lunga quelli dell'intero paniere. E' la stima preliminare dell'Istat. I prezzi dei prodotti di largo ...

L'Inflazione a febbraio sale all'1 - 1%. L'Istat : "Aumento dovuto ai prezzi degli alimenti" : Il tasso di inflazione risale a febbraio. I dati provvisori delL'Istat mostrano un aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1% su base annua (dallo 0,9% di gennaio) e una crescita su base mensile dello 0,2%.Continuano così oscillazioni delL'inflazione dovute alle componenti più volatili, come l'energia e quali alimentari freschi, al netto dei quali L'inflazione di fondo è stabile a +0,5%. A febbraio sono i prezzi dei ...

Istat - a gennaio Inflazione allo 0 - 9% Frenano anche Parigi e Berlino : Prezzi freddi a gennaio in tutta Europa, un segnale negativo che si accompagna al calo dell'indice Markit dell'attività manifatturiera in Europa a 49,2 punti a febbraio dai 50,5 di gennaio.. In Italia ...

Istat : a gennaio Inflazione allo 0 - 9% : L'Istat conferma che il tasso di inflazione allo 0,9% a gennaio, dall'1,1% del precedente mese di dicembre. Il dato era stato anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo segna +0.1%. Il rallentamento è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +0,6% dal +0,7% di dicembre. In particolare, per i beni alimentari ...

Inflazione - Istat : per i prossimi mesi attese moderate : Roma, 8 feb., askanews, - Le prospettive per i prossimi mesi non segnalano cambiamenti sostanziali, confermando attese inflazionistiche moderate. Tra le imprese che producono beni destinati al consumo,...

L'Inflazione frena ancora a gennaio : ferma a 0 - 9%/ Istat - è ai minimi da aprile : 'Segnali di debolezza' : L'inflazione frena ancora a gennaio 2019: ferma a 0,9%. Stime preliminari dell'Istat, è ai minimi da aprile: 'Segnali di debolezza'

Inflazione : nel paniere Istat entrano zenzero - web tv e bici elettrica : Escono il supporto digitale da registrare e la lampadina a risparmio energetico, entrano la bici elettrica, lo zenzero e la web tv: così l'Istat ha rivisto l'elenco dei prodotti che compongono il ...