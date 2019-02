Il corsetto è troppo stretto, Kim Kardashian scoppia

(Di venerdì 1 marzo 2019) Non deve essere semplice trovare unche riesca a contenere le forme esplosive di Kim, e anche quello che la star dei social ha scelto stavolta sembra essere decisamente. La moglie di Kanye West, a Montreal per il vernissage della mostra dedicata allo stilista francese Thierry Mugler, era inguainata in un uno strettissimo abito bianco che esaltava il suo décolleté. L’effetto era… esplosivo!Alla stessa serata di gala, Kim ha sfoggiato una seconda mise super sexy, un abito lungo trasparente con un bustino dorato che stringeva i fianchi ed esaltava il seno. Aggressiva e audace come sempre, d’altronde l’influencer ci ha abituati da tempo alle provocazioni.