Ambiente | conclusa a Venezia la ‘mille miglia’ in auto elettrica

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Missione compiuta senza intoppi, da Roma ain tre tappe, passando per Firenze e Milano, dal 25 al 28 febbraio, tutte coperte a bordo di due Volkswagen e-Golf a trazioneE’ stata questa la sfida affrontata da Leaseplan, leader mondiale del noleggio a lungo termine, condotta assieme ai partner Volkswagen e Repower, e guidata da Mario Tedeschini, giornalista del sito vaielettrico.it ed ex direttore di Quattroruote. Un’esperienza “silenziosa e sostenibile” che dovrebbe contribuire a rompere il muro di scetticismo di cui e’ ancora un po’ circondato il mondo della mobilita’privata. Forse anche a causa di un’informazione non sempre al passo con la velocita’ delle evoluzioni tecnologiche.“E’ vero che in montagna l’elettrico consuma molto – spiega Tedeschini per sfatare solo uno degli ...

