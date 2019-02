Tutto quello che c’è da sapere sullo smartworking soprattutto per le categorie a rischio

VIDEO. Il messaggio di Roger Waters al popolo del Venezuela : "Vi sosteniamo - in milioni - da Tutto il mondo. Nonostante quello che leggete sui giornali - in milioni vi amiamo" : Non abbiamo altre parole da aggiungere. Sono 4 minuti meravigliosi del più grande artista vivente, la vera icona mondiale di tutta la sinistra. Come sempre, un immenso Roger Waters. Buona visione:

Tutto quello che dovresti sapere sulla nuova Area B di Milano : E così è arrivato il fatidico giorno. Alle 7:30 del 25 febbraio a Milano entra ufficialmente entrata in vigore l’Area B, il nuovo provvedimento voluto dal Comune che si propone come obiettivo quello di ridurre l’inquinamento cittadino dovuto a macchine, furgoni e affini. Scatta, insomma, per i veicoli più inquinanti quello che è – e diventerà– a tutti gli effetti un divieto di circolazione sulla quasi totalità del territorio metropolitano: il ...

Tutto quello che i giochi possono imparare dal surrealismo - editoriale : Uno dei pezzi forti della mostra videoludica Design, Play, Disrupt al V&A non è un gioco e neppure un interessante progetto di design, ma “La firma in bianco”, un dipinto del surrealista belga René Magritte, in prestito dalla National Gallery of Art di Washington. Il dipinto è arrivato a Londra per mostrare a tutti un riferimento presente in Kentucky Road Zero, l'adventure game pubblicato nel 2013 da Cardboard Computer. Per quanto possa ...

Tutto quello che dovreste sapere sulla statuetta degli Oscar : (foto: Dorith Mous / Academy of Motion Picture Arts and Sciences) Pochi oggetti sono diventati iconici quanto la statuetta dell’Academy Award of Merit. Non vi dice nulla? È normale perché quasi tutti la conoscono con il suo soprannome: Oscar. L’Oscar è il premio in ambito cinematografico a livello mondiale. Un traguardo prestigioso per chiunque abbia a che fare con il mondo del grande schermo. E nonostante la celebrità della statuetta, ...

Sanremo Young - Amanda Lear su Tutto quello che un uomo : "Non l'avrei fatta cantare a due uomini" : Sanremo Young, come Ora o mai più, è una continua fucina di contestazioni e di giudizi spesso tranchant, che neanche la giovane età dei concorrenti riesce a placare. Un dibattito più tecnico di quel che anima il confronto tra concorrenti e giurati nello show di Amadeus, ma la Clerici ha un bel daffare a gestire l'Academy, in particolare la fumina Noemi - che ha talvolta il vizio di parlare addosso ai colleghi, ma il pregio di essere davvero ...

