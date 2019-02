TLTRO | chi ci guadagna con nuova iniezione Bce

wallstreetitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il prossimo 7 marzo la Bce potrebbe fare il tanto atteso annuncio, ossia il lancio di una, maxi-iniezioni di liquidità a lungo termine per sostenere l'economia reale attraverso aste a basso costo, a partire dalla prossima estate. Le Targeted longer-term refinancing operation sono aste a basso costo con scadenza a quattro anni, targeted ossia ...

moneypuntoit : #TLTRO, chi ci guadagna davvero (e chi no): Un report di Bank of America rivela chi ha guadagnato dalle ultime ediz… - moneypuntoit : #TLTRO, chi ci guadagna davvero (e chi no): Un report di Bank of America rivela chi ha guadagnato dalle ultime ediz… -