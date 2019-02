Microsoft annuncia le nuove funzioni in arrivo su Xbox One : Microsoft ha recentemente annunciato le nuove funzioni in arrivo su Xbox One, inizialmente disponibili solo per gli iscritti al programma Insider e presumibilmente per tutti gli altri utenti in un secondo momento.Come riporta Comicbook, si parte dalle Xbox Game Pass Quest (sfide che una volta completate garantiranno premi agli abbonati) che verranno integrate direttamente nella dashboard, in una speciale sezione accessibile da "il mio profilo." ...

Mwc 2019 - Microsoft annuncia HoloLens 2 (ma non per tutti) : Al Mobile World Congress di Barcellona non si parla solo di smartphone, tablet e 5G. Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato HoloLens 2, la seconda versione del suo atteso visore per la realtà mista HoloLens: un prodotto decisamente interessante (anche perché arriva dopo quattro anni dal predecessore), ma che è bene precisare da subito non sarà un prodotto per tutti. I motivi sono molteplici, ma hanno a che vedere principalmente con il ...

Microsoft annuncia ufficialmente Visual Studio 2019 [Agg.1 Lancio 2 aprile] : [Aggiornamento1 17/02/2019] Microsoft ha confermato che Visual Studio 2019 verrà lanciato a tutti gli effetti il 2 aprile attraverso anche una conferenza dedicata. Articolo originale (07/06/2018), Dopo aver rilasciato Visual Studio 2017 durante il mese di marzo dello scorso anno, Microsoft annuncia oggi di aver iniziato i lavori per Visual Studio 2019. John Montgomery, il direttore generale di Visual Studio, ha confermato sul blog ...

Microsoft : Brad Smith annuncia “Ambizione Italia per la Scuola” : In occasione dell’evento al Politecnico di Milano, Brad Smith, il presidente e Chief Legal Officer di Microsoft, ha annunciato “Ambizione Italia per la Scuola”, un progetto creato per offrire a 250.000 studenti nuove competenze digitali. Comunicato stampa Milano, 13 Febbraio 2019 – Brad Smith, Presidente e Chief Legal Officer di Microsoft, in occasione dell’evento che lo ha visto protagonista oggi al Politecnico di Milano ...

Microsoft annuncia un test tecnico per la modalità multigiocatore di Crackdown 3 : Ormai manca davvero poco alla pubblicazione di Crackdown 3 ed i fan non vedono l'ora di metterci le mani sopra. Una delle caratteristiche più interessanti è senza dubbio la modalità multigiocatore Wrecking Zone, che permetterà la totale distruzione ambientale grazie alla tecnologia Azure di Microsoft.Come riporta Xbox Wire, la modalità Wrecking Zone rappresenta dunque il battesimo del fuoco per quanto riguarda il Cloud computing, in quanto ...

Microsoft : annunciata una nuova Surface Pen economica e 7 nuovi dispositivi EDU : In occasione del BETT 2019, il più grande evento dedicato alla tecnologia per la scuola che in questi giorni si sta svolgendo a Londra, Microsoft ha annunciato interessanti novità per il suo segmento scolastico. La nuova Surface Pen economica è sicuramente la più inaspettata quanto utile. Normalmente, per utilizzare la penna sul Surface Go, è necessario spendere circa 110 euro ma a partire da febbraio i clienti educational potranno acquistare la ...

Xbox Studio annuncia "nuove tecnologie Microsoft" in arrivo nel 2019 : Come riporta Gamestop, in un post dedicato sul suo blog, Microsoft augura un buon 2019 all'intera community e mette sul piatto una serie di interessanti novità. Vediamole insieme.Se per l'anno appena cominciato le prospettive degli utenti Xbox possono essere interessanti sul fronte delle esclusive, con l'arrivo di Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Minecraft: Dungeons e la nuova espansione di Sea of Thieves ("The Arena"), il ...