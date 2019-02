Isola | Riccardo Fogli lascia senza parole Alessia Marcuzzi

News Isola dei Famosi - ultime strategie : “Riccardo Fogli tradito dal gruppo” : Riccardo Fogli stratega? La supposizione di Luca Vismara all’Isola 2019 Le strategie dei concorrenti dell’Isola dei Famosi non sono sempre così palesi. Per Luca Vismara che, come ha detto Jo Squillo, possiede una “laurea in reality show“, è semplice capire chi gioca e chi no. E, a suo dire, Riccardo Fogli starebbe giocando… ma non a […] L'articolo News Isola dei Famosi, ultime strategie: “Riccardo Fogli ...

Isola - stasera si scoprirà chi sarà l'eliminato tra Riccardo - Luca e le Mihajlovic : L'Isola dei Famosi tornerà oggi, 27 febbraio, su Canale 5 per la settima puntata, condotta da Alessia Marcuzzi. Si tratterà dell'ultimo appuntamento in onda il mercoledì sera, giorno che non ha soddisfatto Mediaset dal punto di vista degli ascolti. Vista la cancellazione di Adrian, che tornerà sulla rete ammiraglia il prossimo settembre, dall'ottava puntata il reality show verrà spostato il lunedì sera, nella speranza di risollevare i dati ...

Isola dei famosi - Riccardo Fogli e Aaron sotto accusa : dubbi e frecciatine : Isola dei famosi 2019, Riccardo Fogli non convince Marina La Rosa: botta e risposta tra i naufraghi Incomprensioni e malumori stanno avendo la meglio a l’Isola dei famosi. Oggi, come abbiamo visto durante il daytime, ad essere finiti nel mirino degli altri naufraghi sono stati Riccardo Fogli e Aaron. Entrambi, anche se in momenti differenti […] L'articolo Isola dei famosi, Riccardo Fogli e Aaron sotto accusa: dubbi e frecciatine ...

Riccardo Fogli lascia L'Isola dei Famosi? "Le forze non sono ancora tornate" : L'edizione 2019 de L'Isola dei Famosi è entrata nel suo vivo: tra una lite e l'altra e qualche intrigo amoroso decollato all'ombra delle palme dell'Honduras, continuano ad appassionare le vicende dei ...

Isola - spoiler puntata di domani : Riccardo Fogli a rischio eliminazione : Una nuova puntata dell'Isola dei famosi ci attende domani mercoledì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nella quale Alessia Marcuzzi sarà chiamata a derimere diverse questioni che stanno infiammando il gruppo dei naufraghi. Il nervosismo è sempre maggiore tanto che, al termine della scorsa puntata i telespettatori sono rimasti basiti ascoltando i pesanti insulti rivolti da Riccardo Fogli ad Ariadna Romero, rea di averlo nominato. Parole che ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli ha un malore ed è costretto a ritirarsi : si era sentito male anche giorni fa : Momenti di apprensione sull’Isola dei Famosi per le condizioni di salute di Riccardo Fogli. Il cantante ha avuto un malore e ha deciso di abbandonare momentaneamente il reality di Canale 5 per poter ricorrere alle cure mediche. Già qualche giorno fa si era sentito male dopo aver ingerito il bulbo di una pianta non commestibile ma la situazione si era poi risolta. Poi, improvvisamente, non si è sentito nuovamente bene, tanto che è stato ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli ritorna a casa? “Forze non al 100%” : Riccardo Fogli torna a casa? L’esperienza all’Isola 2019 diventa più dura Riccardo Fogli abbandona l’Isola dei Famosi 2019? Ha avuto dei malesseri fisici che non gli hanno permesso di vivere appieno alcuni giorni. Non è facile, per alcuni concorrenti, resistere alle particolari condizioni di questo reality show e non sono pochi quelli che hanno gettato […] L'articolo Isola dei Famosi, Riccardo Fogli ritorna a casa? ...

Isola - malore Riccardo Fogli : tutta colpa dei pettegolezzi sulla moglie? : Il cantante ex Pooh si è sottoposto a cure mediche ed ha abbandonato temporaneamente il gioco. Lo staff: "I coniugi Fogli...

Isola dei Famosi : malore per Riccardo Fogli - potrebbe lasciare il reality : Questi non sono certamente dei giorni semplici per Riccardo Fogli. Il naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è stato costretto per la seconda volta a lasciare i suoi compagni d'avventura per recarsi in infermeria. Nelle ultime ore lo storico componente dei Pooh ha accusato un nuovo malore: i medici che seguono i concorrenti del programma hanno ritenuto opportuno sottoporlo a dei controlli più specifici. A questo punto, non si esclude che, ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli lascia per motivi di salute? : Lo storico cantante dei Pooh Riccardo Fogli è stato colto da malore nelle ultime ore mentre era all'Isola dei Famosi in Honduras. L'artista è stato immediatamente soccorso da un medico, ma già si parla di ritiro per motivi di salute.Non si conoscono ancora bene i motivi del malore della voce del gruppo, ma probabilmente non avrebbe preso bene le notizie di gossip che ruotano intorno alla moglie Karin Trentini, secondo le quali l'avrebbe ...

Isola dei Famosi - malore per Riccardo Fogli : potrebbe lasciare il programma : Riccardo Fogli potrebbe lasciare l' Isola dei Famosi . Il cantante, storica voce dei Pooh, ha infatti accusato un malore ed è stato visitato, nella giornata di ieri, dai medici della produzione. ...

Isola dei famosi - Riccardo Fogli si sente male : soccorso dal medico : Negli ultimi minuti dello spazio televisivo pomeridiano de L'Isola dei famosi, andato in onda nel pomeriggio del 22 febbraio, il cantante Riccardo Fogli si è sentito male, sotto il peso dell'occhio pubblico. Il naufrago, che nell'ultima puntata de L'Isola aveva ricevuto una sorpresa dalla moglie, la quarantenne Karin Trentini, potrebbe soffrire molto la lontananza da casa e soprattutto la mancanza della moglie, alla luce di quanto il cantante ha ...

Isola dei Famosi - paura per Riccardo Fogli : accompagnato dal medico alla fine del day time : Dopo l'intossicazione alimentare dei giorni scorsi, Riccardo Fogli al termine della fascia del day time dell' Isola dei Famosi di oggi si è sentito nuovamente male ed è stato accompagnato dal medico. ...

Riccardo Fogli sta male e interviene il medico all’Isola : Isola dei Famosi: Riccardo Fogli ha un malore E’ da poco finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E proprio sul finire del programma i telespettatori hanno visto che Riccardo Fogli si è sentito male. Per tale ragione il cantante è stato subito soccorso dal medico, il quale ha deciso di portarlo via in barca per accompagnarlo in infermeria così da avere modo di fare maggiori accertamenti sul suo stato di salute. ...