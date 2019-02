Codice della strada - Ora il Governo vuole riscriverlo

quattroruote

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ilci riprova. Dopo il clamoroso flop nella scorsa legislatura, durante la quale il disegno di legge delega per lintegrale riforma delfu approvato alla Camera nel 2014 ma rimase fermo oltre tre anni in Senato, fino a decadere con la finelegislatura, il cosiddetto esecutivo del cambiamento torna alla carica. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, presenterà oggi in Consiglio dei ministri un nuovo ddl delega. Per il momento, non se ne sa di più. molto probabile, però, che il testo non si discosterà molto dallarticolo 14 di un ben più vasto disegno di legge con cui ilipotizzava di chiedere al Parlamento la delega a legiferare su moltissime materie, dalledilizia al lavoro, dal turismo al, appunto.I principi guida. Semplificando al massimo, ilha intenzione di chiedere al parlamento ...

zaiapresidente : ???? Ritiro immediato della patente per chi viene beccato ad usare il cellulare alla guida del veicolo. E' la propost… - FI_Veneto : RT @msgelmini: Per #Istat cala fiducia consumatori e imprese; per #Ance l’edilizia perde 620 mila posti lavoro. Ma possiamo stare tranquill… - markone69 : RT @msgelmini: Per #Istat cala fiducia consumatori e imprese; per #Ance l’edilizia perde 620 mila posti lavoro. Ma possiamo stare tranquill… -