Ztl Tridentino vietata agli scooter, commercianti e scooteristi in rivolta

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il 1 aprile lo stop a moto e motorini nell'area compresa tra via del Corso, via del Babuino e via Ripetta. I varchi saranno attivi dallle 6.30 alle 19 del venerdì e dalle 10 alle 19 del sabato