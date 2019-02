Pd verso le primarie | spettro del flop

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella verso la vittoria con il 51% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Convenzione Nazionale Pd - parte la corsa verso le primarie per Zingaretti - Martina e Giachetti : Delrio: "Il governo è nemico del lavoro, perso 70mila posti" "La povertà non si batte con i centri per l'impiego, questo governo ha un problema: è nemico del lavoro, non sta facendo una politica per ...

Primarie Pd - la convenzione nazionale di domenica chiude prima fase verso congresso : Ormai consolidata la corsa a tre Zingaretti-Martina-Giachetti, ed in parallelo quella di Calenda per il suo listone europeista e anti-sovranista

Pd - parte la corsa verso le primarie domani la Convenzione con i tre candidati. Calenda 'Parlino del Paese - non del partito' : Ancora un mese per concludere la lunghissima fase di interregno seguita alla sconfitta del 4 marzo. domani , 3 febbraio, il Pd celebra - con la Convenzione nazionale - uno dei passaggi chiave nella ...

Primarie Pd - scontro su cifre. Zingaretti verso vittoria nei circoli - ma non basta : “Basta polemiche - ora tutti al voto” : Percentuali che ballano, voti annullati e ricorsi. In attesa dei risultati definitivi delle Primarie nei circoli, il Partito democratico fa i conti con tensioni interne e malumori. Secondo fonti vicine al candidato Nicola Zingaretti infatti, il presidente del Lazio è in testa con il 49,1 per cento delle preferenze e lo sfidante Maurizio Martinaè fermo al 35,1 per cento. Per i collaboratori vicino all’avversario invece, Zingaretti sarebbe ...