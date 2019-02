Michela Andreozzi presa di mira sui social dopo la battuta sulla Lazio

(Di martedì 26 febbraio 2019) Di certo con la suadurante la notte degli Oscar, è stata letteralmentedisuidai tifosi della: colpa di una piccola gag per fare il verso a “Roma”, il film di Cuaròn che ha vinto 4 Academy Awards, targato Netflix. Lafa anche la sceneggiatrice, ha scherzato parlando di un eventuale film intitolato: «La trama? Storia della colf di Sora di Chinaglia che lo molla e va a lavorare per Bruno Conti, una faida ambientata nel mondo della Lazie». Non poteva aspettarsi, che quellaavrebbe fatto imbufalire i tifosi biancocelesti, che suihanno fatto partire una enorme shitstorm contro l’attrice. Inizialmente i laziali l’hanno attaccata pensando fosse romanista: nulla di più sbagliato, perché come sottolinea il “Corriere dello Sport” in realtà lanon segue il calcio, non le piace e non ci capisce nulla, come da lei stessa ammesso. Non potendola dunque accusare di essere tifosa giallorossa, in tanti maleducati l’hanno apostrofata con termini oggettivamente irripetibili. Non bastassero gli insulti sui, persino la società dellaè intervenuta per stigmatizzare la sua: il responsabile comunicazione del club, Stefano De Martino (solo omonimo dell’ex marito di Belen), a “Style Radio “ ha detto che «non la conosco, ho saputo che ha parlato in modo irriverente della, usando in modo dispregiativo il termine “Lazie”. A parte questa canzonatura che viene dal nulla, mi infastidisce che venga da una piattaforma come Sky. Abbiamo preparato un intervento formale verso l’azienda».«Ho un fratello laziale, io simpatizzo per il Napoli, la mia è stata unaleggerissima – ha detto, scusandosi per l’equivoco e chiudendo, si spera, la questione – Chiedo scusa a tutti coloro che si sono offesi, non era mia intenzione». Poi però sugli insulti ricevuti non le manda a dire: «Accetto critiche in questo senso, non il bullismo che sto subendo in queste ore», ha detto al Corsport.”