La vita in diretta | Silvia Salemi e la bordata contro Ora o mai più | Mi è

La vita in diretta - la furia di Tiberio Timperi : "Lo prenderei per il collo" : Violento sfogo di Tiberio Timperi nella puntata de La vita in diretta del 25 febbraio. Si parlava delle condizioni in cui talvolta vengono tenuti gli anziani nelle case di riposo, con particolare riferimento alla struttura "lager" scoperta qualche giorno fa a Bologna, in cui gli anziani venivano ves

Francesca Fialdini pazza del campione non vedente : l’ospite speciale a La vita in Diretta : Francesca Fialdini pazza del suo ospite speciale a La Vita in Diretta Come si descrive un campione? Con questa domanda Francesca Fialdini parla al pubblico de La Vita in Diretta prima di ospitare in studio una “non vedente speciale”. Introdotto da un video-presentazione, la conduttrice accoglie in studio Daniele Cassioli, campione non vedente di sci nautico. Entusiasta […] L'articolo Francesca Fialdini pazza del campione non ...

La vita in Diretta - indiscrezione clamorosa su Maria Giovanna Maglie : terremoto in Rai - eppure lei... : Complici le pressioni e le urla grilline, la striscia post-Tg1 di Maria Giovanna Maglie - si sarebbe dovuta chiamare Chiaro e tondo - pare definitivamente tramontata. eppure Rai 1 vorrebbe proprio riportarla sul piccolo schermo. Con che ruolo? Le voci corrono su TvBlog, secondo cui sarebbe stata pro

I Retroscena di Blogo : Quanta paura per la striscia della Maglie e la Rai le offre vita in diretta o una seconda serata : Ma Quanta paura che fa Maria Giovanna Maglie. La striscia post Tg1 che avrebbe dovuto chiamarsi Chiaro e tondo davvero non riesce a vedere la luce. Rai1 la vorrebbe, ma il pressing del Movimento 5 stelle (che ineVitabilmente calerà nei prossimi tempi visti i dati elettorali) sugli alti vertici di viale Mazzini per stopparla è davvero molto forte e nonostante la Lega vorrebbe l'ex giornalista del Tg2 in onda subito dopo la sigla di coda ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 24 febbraio - in campo Perugia - Civitanova e Modena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 22^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma ben sei partite in questo ricco pomeriggio che si preannuncia particolarmente spettacolare e che potrebbe delineare la classifica quando mancano appena quattro turni al termine della regular season. Perugia vuole rafforzare il primo posto in classifica e cercherà una vittoria a Monza ma i Block Devils non ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi e la drammatica confessione in diretta : "Ormai sono lievitato" : A La vita in diretta Tiberio Timperi ha dovuto affrontare un tasto dolente della sua vita privata, visto che tra i temi della puntata c'è stato spazio anche per le diete e l'educazione alimentare. Nel corso della chiacchierata in studio con la nutrizionista e attrice fieramente curvy Giada Desideri,

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro Pittin cerca il salto della vita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso da record : share - un trionfo clamoroso su La vita in diretta : Vincere sempre non basta. Barbara D'Urso mira a stra-vincere. Si parla di share, ovviamente, e del suo Pomeriggio 5 : nella puntata di mercoledì 20 febbraio, il confronto con La vita in diretta è ...

Paolo Fox svela l’oroscopo della Super Luna a La vita in diretta : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dopo la Super Luna a La vita in diretta Hanno aperto la puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, parlando della Super Luna che ieri sera ha appassionato gli amanti dell’astronomia Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, lanciando subito un servizio in cui Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’oroscopo segno per segno, basate proprio sulla Super Luna di ieri, ...