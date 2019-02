La cena segreta per spodestare Di Maio e il suo staff

Sanremo - il blitz per far saltare il Festival. Clamoroso retroscena : il piano nella chat segreta : Assalto all'Ariston, sabotare il Festival di Sanremo che inizia martedì prossimo. Non è una suggestione ma un piano "para-militare" degli autisti Ncc che contano di "utilizzare" Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il Corriere della Sera riferisce i contenuti della chat segreta in cu