Il tuo partner non ti ascolta? Ecco cosa stai rischiando

Il partner invade il tuo spazio di notte? Ci pensa il letto ad allontanarlo : Quando sei in coppia, addormentarsi al fianco del partner dovrebbe essere il modo migliore per concludere la propria giornata. Ma per chi condivide il letto con una persona agitata e che si gira spesso, può succedere di perdere ore preziose semplicemente cercando di recuperare la propria parte di materasso. Uno dei motivi che hanno portato al successo del fenomeno degli Sleep Divorces, ossia camere separate per le coppie sposate in cui ...

7 cose per cui puoi litigare con il tuo partner davanti agli altri : Per quanto tu sia una persona calma ed equilibrata ci sono alcune questioni sulle quali è impossibile non litigare col tuo partner. Parola degli esperti. Quando si vive una relazione ci si impongono una serie di regole per vivere con maggiore serenità il rapporto di coppia. Una di queste è senza dubbio quella di evitare di discutere davanti ad altre persone, anche se non sempre ci si riesce. Per quanto si possa essere terrorizzati ...

5 cose per stare in contatto col tuo partner - senza messaggiare tutto il giorno : Siamo persone dotate di ragione e, per vivere meglio, abbiamo bisogno di creare delle relazioni stabili. Parenti, amici, colleghi, gente che incontriamo per caso sulle quali investiamo energie per consolidare il nostro rapporto giorno dopo giorno. Il tipo di relazioni che ci impegnano in maggior misura sono proprio quelle di coppia. Si parte con storie fantastiche, paradisiache, dove anche il più grosso problema viene risolto alla stregua di una ...