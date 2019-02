Due operai precipitano in cantieri edili | sono gravissimi

Padova - operaio vince Due milioni al Gratta e Vinci e poi scappa : Un operaio Padova no di 50 anni ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci Maxi Miliardario: dopo aver offerto da bere agli avventori della tabaccheria in cui ha acquistato il biglietto se n'è andato, probabilmente a Roma.Continua a leggere

Auto travolge operai - Due morti : Torino, 7 feb. (AdnKronos) - Grave incidente sul lavoro nei pressi di Villareggia, nel torinese. Per cause in corso di accertamento, due cantonieri intenti a lavorare su strada sono stati travolti da un' Auto e, secondo quanto riferisce il 118, sono morti sul colpo. Sul luogo dell’incidente, lungo la

Bovisio Masciago : Due operai salgono su una gru per avere gli stipendi : Sono saliti sulla gru del cantiere della nuova scuola di Bovisio Masciago in via don Mariani alle 8 di giovedì mattina per chiedere il pagamento dei loro stipendi. Protesta di due operai egiziani per ...